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    Yaşam2022 rakamları açıklandı zirve değişmedi! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
    HaberlerYaşam Haberleri 2022 rakamları açıklandı zirve değişmedi! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
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    2022 rakamları açıklandı zirve değişmedi! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

    Nüfus rakamları TÜİK tarafından açıklandı. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor.

    • 18 Şubat 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
    • 18 Şubat 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
    12022 rakamları açıklandı zirve değişmedi İstanbulda en çok nereli yaşıyor

    İstanbul'da nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.

    22022 rakamları açıklandı zirve değişmedi İstanbulda en çok nereli yaşıyor

    Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

    3Adana - 98 bin 449 kişi

    Adana - 98 bin 449 kişi

    4Adıyaman - 210 bin 570 kişi

    Adıyaman - 210 bin 570 kişi

    5Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi

    Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi

    6Ağrı - 216 bin 859 kişi

    Ağrı - 216 bin 859 kişi

    7Aksaray- 50 bin 626 kişi

    Aksaray- 50 bin 626 kişi

    8Amasya - 179 bin 213 kişi

    Amasya - 179 bin 213 kişi

    9Ankara - 108 bin 444 kişi

    Ankara - 108 bin 444 kişi

    10Antalya - 47 bin 902 kişi

    Antalya - 47 bin 902 kişi

    11Ardahan- 258 bin 45 kişi

    Ardahan- 258 bin 45 kişi

    12Artvin - 85 bin 86 kişi

    Artvin - 85 bin 86 kişi

    13Aydın - 31 bin 304 kişi

    Aydın - 31 bin 304 kişi

    14Balıkesir- 102 bin 803 kişi

    Balıkesir- 102 bin 803 kişi

    15Bartın- 98 bin 251 kişi

    Bartın- 98 bin 251 kişi

    16Batman - 147 bin 296 kişi

    Batman - 147 bin 296 kişi

    17Bayburt - 124 bin 368 kişi

    Bayburt - 124 bin 368 kişi

    18Bilecik- 36 bin 497 kişi

    Bilecik- 36 bin 497 kişi

    19Bingöl- 147 bin 988 kişi

    Bingöl- 147 bin 988 kişi

    20Bitlis- 239 bin 828 kişi

    Bitlis- 239 bin 828 kişi

    21Bolu- 65 bin 986 kişi

    Bolu- 65 bin 986 kişi

    22Burdur - 10 bin 259 kişi

    Burdur - 10 bin 259 kişi

    23Bursa - 103 bin 310 kişi

    Bursa - 103 bin 310 kişi

    24Çanakkale - 73 bin 407 kişi

    Çanakkale - 73 bin 407 kişi

    25Çankırı - 166 bin 658 kişi

    Çankırı - 166 bin 658 kişi

    26Çorum - 178 bin 867 kişi

    Çorum - 178 bin 867 kişi

    27Denizli - 33 bin 674 kişi

    Denizli - 33 bin 674 kişi

    28Diyarbakır- 231 bin 860 kişi

    Diyarbakır- 231 bin 860 kişi

    29Düzce - 47 bin 488 kişi

    Düzce - 47 bin 488 kişi

    30Edirne - 105 bin 267 kişi

    Edirne - 105 bin 267 kişi

    31Elazığ - 154 bin 649 kişi

    Elazığ - 154 bin 649 kişi

    32Erzincan - 307 bin 32 kişi

    Erzincan - 307 bin 32 kişi

    33Erzurum - 442 bin 107 kişi

    Erzurum - 442 bin 107 kişi

    34Eskişehir - 55 bin 920 kişi

    Eskişehir - 55 bin 920 kişi

    35Gaziantep - 92 bin 568 kişi

    Gaziantep - 92 bin 568 kişi

    36Giresun - 494 bin 160 kişi

    Giresun - 494 bin 160 kişi

    37Gümüşhane - 148 bin 590 kişi

    Gümüşhane - 148 bin 590 kişi

    38Hakkari- 16 bin 743 kişi

    Hakkari- 16 bin 743 kişi

    39Hatay - 112 bin 687 kişi

    Hatay - 112 bin 687 kişi

    40Iğdır - 98 bin 453 kişi

    Iğdır - 98 bin 453 kişi

    41Isparta - 56 bin 850 kişi

    Isparta - 56 bin 850 kişi

    42İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi

    İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi

    43İzmir - 71 bin 998 kişi

    İzmir - 71 bin 998 kişi

    44Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi

    Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi

    45Karabük- 95 bin 44 kişi

    Karabük- 95 bin 44 kişi

    46Karaman- 27 bin 448 kişi

    Karaman- 27 bin 448 kişi

    47Kars- 303 bin 324 kişi

    Kars- 303 bin 324 kişi

    48Kastamonu - 559 bin 3 kişi

    Kastamonu - 559 bin 3 kişi

    49Kayseri - 163 bin 910 kişi

    Kayseri - 163 bin 910 kişi

    50Kilis - 41 bin 684 kişi

    Kilis - 41 bin 684 kişi

    51Kırıkkale- 36 bin 277 kişi

    Kırıkkale- 36 bin 277 kişi

    52Kırklareli - 113 bin 805 kişi

    Kırklareli - 113 bin 805 kişi

    53Kırşehir- 47 bin 359 kişi

    Kırşehir- 47 bin 359 kişi

    54Kocaeli- 59 bin 682 kişi

    Kocaeli- 59 bin 682 kişi

    55Konya - 163 bin 453 kişi

    Konya - 163 bin 453 kişi

    56Kütahya- 33 bin 955 kişi

    Kütahya- 33 bin 955 kişi

    57Malatya- 418 bin 888 kişi

    Malatya- 418 bin 888 kişi

    58Manisa- 49 bin 868 kişi

    Manisa- 49 bin 868 kişi

    59Mardin - 259 bin 380 kişi

    Mardin - 259 bin 380 kişi

    60Mersin - 65 bin 44 kişi

    Mersin - 65 bin 44 kişi

    61Muğla- 16 bin 108 kişi

    Muğla- 16 bin 108 kişi

    62Muş- 178 bin 982 kişi

    Muş- 178 bin 982 kişi

    63Nevşehir- 94 bin 241 kişi

    Nevşehir- 94 bin 241 kişi

    64Niğde - 99 bin 693 kişi

    Niğde - 99 bin 693 kişi

    65Ordu - 525 bin 681 kişi

    Ordu - 525 bin 681 kişi

    66Osmaniye- 33 bin 987 kişi

    Osmaniye- 33 bin 987 kişi

    67Rize- 308 bin 439 kişi

    Rize- 308 bin 439 kişi

    68Sakarya - 135 bin 44 kişi

    Sakarya - 135 bin 44 kişi

    69Samsun - 426 bin 500 kişi

    Samsun - 426 bin 500 kişi

    70Siirt - 252 bin 954 kişi

    Siirt - 252 bin 954 kişi

    71Sinop- 374 bin 903 kişi

    Sinop- 374 bin 903 kişi

    72Sivas - 767 bin 428 kişi

    Sivas - 767 bin 428 kişi

    73Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi

    Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi

    74Şırnak- 42 bin 443 kişi

    Şırnak- 42 bin 443 kişi

    75Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

    Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

    76Tokat- 484 bin 463 kişi

    Tokat- 484 bin 463 kişi

    77Trabzon - 415 bin 31 kişi

    Trabzon - 415 bin 31 kişi

    78Tunceli - 84 bin 986 kişi

    Tunceli - 84 bin 986 kişi

    79Uşak- 21 bin 718 kişi

    Uşak- 21 bin 718 kişi

    80Van - 246 bin 634 kişi

    Van - 246 bin 634 kişi

    81Yalova- 21 bin 371 kişi

    Yalova- 21 bin 371 kişi

    82Yozgat - 151 bin 916 kişi

    Yozgat - 151 bin 916 kişi

    83Zonguldak - 125 bin 608 kişi

    Zonguldak - 125 bin 608 kişi

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