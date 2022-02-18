2022 rakamları açıklandı zirve değişmedi! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
Nüfus rakamları TÜİK tarafından açıklandı. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor.
• 18 Şubat 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
• 18 Şubat 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
1
İstanbul'da nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.
2
Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...
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Adana - 98 bin 449 kişi
4
Adıyaman - 210 bin 570 kişi
5
Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi
6
Ağrı - 216 bin 859 kişi
7
Aksaray- 50 bin 626 kişi
8
Amasya - 179 bin 213 kişi
9
Ankara - 108 bin 444 kişi
10
Antalya - 47 bin 902 kişi
11
Ardahan- 258 bin 45 kişi
12
Artvin - 85 bin 86 kişi
13
Aydın - 31 bin 304 kişi
14
Balıkesir- 102 bin 803 kişi
15
Bartın- 98 bin 251 kişi
16
Batman - 147 bin 296 kişi
17
Bayburt - 124 bin 368 kişi
18
Bilecik- 36 bin 497 kişi
19
Bingöl- 147 bin 988 kişi
20
Bitlis- 239 bin 828 kişi
21
Bolu- 65 bin 986 kişi
22
Burdur - 10 bin 259 kişi
23
Bursa - 103 bin 310 kişi
24
Çanakkale - 73 bin 407 kişi
25
Çankırı - 166 bin 658 kişi
26
Çorum - 178 bin 867 kişi
27
Denizli - 33 bin 674 kişi
28
Diyarbakır- 231 bin 860 kişi
29
Düzce - 47 bin 488 kişi
30
Edirne - 105 bin 267 kişi
31
Elazığ - 154 bin 649 kişi
32
Erzincan - 307 bin 32 kişi
33
Erzurum - 442 bin 107 kişi
34
Eskişehir - 55 bin 920 kişi
35
Gaziantep - 92 bin 568 kişi
36
Giresun - 494 bin 160 kişi
37
Gümüşhane - 148 bin 590 kişi
38
Hakkari- 16 bin 743 kişi
39
Hatay - 112 bin 687 kişi
40
Iğdır - 98 bin 453 kişi
41
Isparta - 56 bin 850 kişi
42
İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi
43
İzmir - 71 bin 998 kişi
44
Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi
45
Karabük- 95 bin 44 kişi
46
Karaman- 27 bin 448 kişi
47
Kars- 303 bin 324 kişi
48
Kastamonu - 559 bin 3 kişi
49
Kayseri - 163 bin 910 kişi
50
Kilis - 41 bin 684 kişi
51
Kırıkkale- 36 bin 277 kişi
52
Kırklareli - 113 bin 805 kişi
53
Kırşehir- 47 bin 359 kişi
54
Kocaeli- 59 bin 682 kişi
55
Konya - 163 bin 453 kişi
56
Kütahya- 33 bin 955 kişi
57
Malatya- 418 bin 888 kişi
58
Manisa- 49 bin 868 kişi
59
Mardin - 259 bin 380 kişi
60
Mersin - 65 bin 44 kişi
61
Muğla- 16 bin 108 kişi
62
Muş- 178 bin 982 kişi
63
Nevşehir- 94 bin 241 kişi
64
Niğde - 99 bin 693 kişi
65
Ordu - 525 bin 681 kişi
66
Osmaniye- 33 bin 987 kişi
67
Rize- 308 bin 439 kişi
68
Sakarya - 135 bin 44 kişi
69
Samsun - 426 bin 500 kişi
70
Siirt - 252 bin 954 kişi
71
Sinop- 374 bin 903 kişi
72
Sivas - 767 bin 428 kişi
73
Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi
74
Şırnak- 42 bin 443 kişi
75
Tekirdağ - 113 bin 222 kişi
76
Tokat- 484 bin 463 kişi
77
Trabzon - 415 bin 31 kişi
78
Tunceli - 84 bin 986 kişi
79
Uşak- 21 bin 718 kişi
80
Van - 246 bin 634 kişi
81
Yalova- 21 bin 371 kişi
82
Yozgat - 151 bin 916 kişi
83