200 bin dönümlük araziyi kapsıyor! Türkiye'nin 50. milli parkı oldu! Kentte büyük sevinçle karşılandı

Yılda iki kere bölgeyi ziyarete gittiklerini dile getiren Yıldız, "İlkbaharda ayrı bir güzel, sonbaharda da ayrı bir güzel. Renk cümbüşüne dönüşüyor. İnsanların mutlaka gidip görmesi gerekiyor. Kente büyük bir katkı sağlayacak. Endemik bitki türleri, yabani hayvan popülasyonu var, akarsuları var ve çok fazla endemik bitkiye sahip. Yaylaları çok güzel, bahar aylarında gidip görülmesi gerekiyor. İnsanları şehirden çekip bu alanlara yöneltmeye çalışıyoruz. Ekoturizme katkı sağlamak için çabalıyoruz." diye konuştu.