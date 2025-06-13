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Gündem200 bin dönümlük araziyi kapsıyor! Türkiye'nin 50. milli parkı oldu! Kentte büyük sevinçle karşılandı
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200 bin dönümlük araziyi kapsıyor! Türkiye'nin 50. milli parkı oldu! Kentte büyük sevinçle karşılandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Geben Vadisi'nin Türkiye'nin 50'nci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

AA
• 13 Haziran 2025 - 14:34 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Haziran 2025 - 14:34 • Son Güncelleme:
1200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Resmi Gazete'nin 30 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararla milli park ilan edilen Geben Vadisi, merkez Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçeleri sınırları içindeki yaklaşık 200 bin dönümlük alandan oluşuyor.

2200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Faruk Tülücü, AA muhabirine, Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesinin, kentin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

3200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Geben Vadisi Milli Parkı'nın tarihi Roma Akyol güzergahında olan Meryemçil Kalesi ve Türkmen göç yolunu barındırdığını belirten Tülücü, Karacaoğlan'ın bölgeyi anlatan şiirleri, büyüleyici Kayranlı Dağı ve jeolojik oluşumları gibi birçok özelliği ile dikkatleri üzerine çeken vadinin flora açısından çok zengin olduğunu ifade etti.

4200 BİN DÖNÜMLÜK ALANI KAPSIYOR

200 BİN DÖNÜMLÜK ALANI KAPSIYOR

Geben Vadisi'nin milli park yapılması için çalışmalara 2019 yılında başladıklarını, sahanın özelliklerini kayıt altına aldıklarını dile getiren Tülücü, şöyle konuştu:

5200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

"30 Mayıs 2025 tarihinde yaklaşık 200 bin dönüm alana sahip olan Geben Vadisi Milli Parkı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilmiştir. Büyüleyici jeolojik oluşumları, Anadolu diyagonalinin alan üzerinden geçmesi sebebiyle flora açısından hem zenginlik hem de endemik tür oranının fazla olması, fauna açısından incelendiğinde ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, yaban keçisi gibi büyük memeli türlerin yanında kemirgenler, sürüngenler, kuşlar, özellikle göçmen kuşlardan angut ördeğinin üreme alanı olması, kaya mezarları, Söğüt Ovası'nda bulunan 272 metre uzunluğundaki mağara, saf kayın ormanları, yaşlı doğal karaçam-sedir-göknar ormanları ve eşsiz güzelliği ile Kırksu bölgesi, alanı önemli kılmaktadır. Milli park ilan edilen alan, uluslararası bir marka olup ilimizi uluslararası doğa turizmi açısından cazip hale getirecektir."

6KENTE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK

"KENTE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK"

Kahramanmaraş Doğa Sporları Topluluğu Kurucusu Mustafa Yıldız, kentin kırsal turizminin gelişimi açısından Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

7200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Yılda iki kere bölgeyi ziyarete gittiklerini dile getiren Yıldız, "İlkbaharda ayrı bir güzel, sonbaharda da ayrı bir güzel. Renk cümbüşüne dönüşüyor. İnsanların mutlaka gidip görmesi gerekiyor. Kente büyük bir katkı sağlayacak. Endemik bitki türleri, yabani hayvan popülasyonu var, akarsuları var ve çok fazla endemik bitkiye sahip. Yaylaları çok güzel, bahar aylarında gidip görülmesi gerekiyor. İnsanları şehirden çekip bu alanlara yöneltmeye çalışıyoruz. Ekoturizme katkı sağlamak için çabalıyoruz." diye konuştu.

8200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Doğaseverlerden Alper Şişman, yaylaları, endemik bitki çeşitliliği, hayvan popülasyonu ile güzellikler sunan alanda doğa yürüyüşleri, trekking, kamp ve doğa çekimleri yapılabileceğini anlattı.

9200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Nimet Çokbüyük de bölgenin şehrin sayısız güzelliklerinden sadece biri olduğunu, alınan kararın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

10200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı

Doğasever Ecenur Şişman da şehrin doğal güzelliklerinin değerlendirilmesinin herkes gibi kendisini de sevindirdiğini belirtti.

11200 bin dönümlük araziyi kapsıyor Türkiyenin 50. milli parkı oldu Kentte büyük sevinçle karşılandı