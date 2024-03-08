2 evladını karton toplayarak okutan fedakar anne, erkeklere taş çıkartıyor! "Kadınlar her şeyi yapar"

“Bu desteklerden ve bize el uzattıkları için valiliğe ve kaymakamlığa çok teşekkür ediyorum”

Sokaklardan karton ve plastik toplayan fedakar anne Kartonoğlu, “Depremde çok zorluk çektik ve kötü günler geçirdik. Evim ağır hasar olduğu için yıkılıyor. Bana konteyner verecekler. Çok iyi yardım oldu. Para yardımında bulundular. Hatay Valiliğinden, kaymakamlıktan ve hayırseverlerden çok destek gördüm. Bu desteklerden ve bize el uzattıkları için valiliğe ve kaymakamlığa çok teşekkür ediyorum. Üniversite okuyan çocuklarıma destek oldular ve eğitimleri için burs verdiler” dedi.