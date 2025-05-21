2 bin 250'den fazla bitki tespit edildi: 10 kriterden 6'sını karşılıyor: Munzur Vadisi Dünya kültür mirası listesine girmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin en önemli milli parkları arasında yer alan Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte yeşile bürünen vadi ve Munzur Çayı havadan görüntülendi. Vadinin Dünya Kültür Miras Listesi (UNESCO) listesine alınması talep edildi. Avukat Barış Yıldırım, “Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda Munzur Vadisi Milli Parkı’nda 2 bin 250’nin üzerinde bitki saptandı. Dünya Miras Komitesince 10 kriterden 1’ini karşılasa listeye alınıyor. Munzur havzası bu kriterlerden 1’ini değil, 6’sını karşılıyor” dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 21 Mayıs 2025 - 12:16 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 21 Mayıs 2025 - 12:16 • Son Güncelleme: