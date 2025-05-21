2 bin 250'den fazla bitki tespit edildi: 10 kriterden 6'sını karşılıyor: Munzur Vadisi Dünya kültür mirası listesine girmeye hazırlanıyor

2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluru ile Munzur Nehri’nin tabanı doğal sit alanı olarak ilan edildi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 250’nin üzerinde bitki saptandı. Bunların 5’te biri endemik. Yani sadece Munzur Havzası’nda habitat buluyor.