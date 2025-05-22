2 bankacı 1 doktor Aydın'ı fabrikaya dönüştürdü! 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: 'Sonucu hemen aldık'
Aydın'da 2 bankacı ve 1 doktor arkadaş, üretime girerek dünyaya açıldı. Kariyerlerini geride bırakan üç arkadaş, en başta aldıkları 22 dönüm arazide başladı. Yılda 200 ton verim aldıkları ürünleri AVM'lere ve sonra dünyaya ihraç etti. Şahan, "Bir işe girerken isterdik ki bize, daha çok destek olsunlar, arkamızda dursunlar. Tam tersi oldu. Biz, yılmadık. Zorluklara ve riske rağmen işletmemizi açtık" diye konuştu.
• 22 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: