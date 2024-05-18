(19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyeleri İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konser ve etkinliklerini paylaştı. Peki, İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? 19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri…
• 18 Mayıs 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2024 - 17:35 • Son Güncelleme: