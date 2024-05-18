(19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

19 MAYIS İSTANBUL KONSERLERİ

18 Mayıs Cumartesi günü Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın, 19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere konserleri düzenlenecek. Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş alanına girişler saat 13.30'dan itibaren başlayacak. Ayrıca genç katılımcılar için playstation, çeşitli simülasyonlar ve farklı etkinlikler olacak. Ayrıca Kemerburgaz Kent Ormanı’nda da 12.00 – 18.00 saatleri arasında çeşitli ücretsiz etkinlikler gerçekleştirilecek.