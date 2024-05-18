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Gündem (19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
Haberler Gündem Haberleri (19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

(19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyeleri İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konser ve etkinliklerini paylaştı. Peki, İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var? 19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri…

• 18 Mayıs 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
1 (19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri 19 Mayıs programını paylaştı. Konserleri yeri ve saatleri de belli oldu. İşte 19 Mayıs ücretsiz konserler ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri…

2 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLERİ

19 MAYIS İSTANBUL KONSERLERİ

18 Mayıs Cumartesi günü Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın, 19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere konserleri düzenlenecek. Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş alanına girişler saat 13.30'dan itibaren başlayacak. Ayrıca genç katılımcılar için playstation, çeşitli simülasyonlar ve farklı etkinlikler olacak. Ayrıca Kemerburgaz Kent Ormanı’nda da 12.00 – 18.00 saatleri arasında çeşitli ücretsiz etkinlikler gerçekleştirilecek.

3 19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konseri kapsamında; Gündoğdu Meydanı'nda saat 21.00'de Sıla konseri düzenlenecek.

4 (19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

19 MAYIS ANKARA ETKİNLİK PROGRAMI Ankara Büyükşehir Belediyesi de 19 Mayıs konser programını paylaştı. Buna göre 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs günü de Mor ve Ötesi konserleri olacak. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenecek konserler saat 20.00'de başlayacak

5 (19 Mayıs ücretsiz konserlerin yerleri ve saatleri) İstanbul’da 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, İzmir ve Ankara’da 19 Mayıs konserinde kimler var İşte Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

Ayrıca Dijital Hayvanat Bahçesi'nin bulunduğu lokasyonda 17-18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde konser etkinlikleri düzenlenecek.