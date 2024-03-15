18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024?
Çanakkale Zaferi, Türk askerlerinin büyük kahramanlıklarını sergilediği ve dünya tarihini değiştiren bir dönemeçtir. Çanakkale'de yaşanan zafer, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda savaşta yer alan diğer milletler için de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale'de etkinlikler nedeniyle 18 Mart Pazartesi okulların tatil edileceği duyuruldu. 18 Mart'ta Çanakkale dışındaki illerde okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi 2024, pazartesi günü okullar var mı?
• 15 Mart 2024 - 16:17 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:17 • Son Güncelleme: