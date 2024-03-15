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Gündem 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024?
Haberler Gündem Haberleri 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024?
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18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024?

Çanakkale Zaferi, Türk askerlerinin büyük kahramanlıklarını sergilediği ve dünya tarihini değiştiren bir dönemeçtir. Çanakkale'de yaşanan zafer, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda savaşta yer alan diğer milletler için de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale'de etkinlikler nedeniyle 18 Mart Pazartesi okulların tatil edileceği duyuruldu. 18 Mart'ta Çanakkale dışındaki illerde okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi 2024, pazartesi günü okullar var mı?

• 15 Mart 2024 - 16:17 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 16:17 • Son Güncelleme:
1 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024

18 Mart 2024 Pazartesi, tarihin en büyük savaşlarından ve en büyük kahramanlıklarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin kutlanacağı gündür. Resmi tatil takviminde yer almasa da, Çanakkale'de düzenlenecek etkinlikler sebebiyle 18 Mart Pazartesi günü okullar tatil edilmiştir. Çanakkale dışındaki illerde okulların akıbeti sorgulanıyor.

2 18 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

18 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart'ta Çanakkale dışındaki illerde eğitim devam ederken, Çanakkale'deki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Bu karar, Çanakkale Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında alınmıştır.

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Çanakkale Savaşı, birçok önemli sonuç doğurmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Dünya tarihini değiştiren bir savunma: Çanakkale Zaferi, Rusya'ya yardım götüremeyen İngiliz ve Fransız birliklerinin Rus Çarlığı'na olan desteğini engellemiş ve Bolşevik Devrimi'ne katkıda bulunmuştur.

Milli mücadeleye katkı: Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk gibi liderlerin tanınmasına ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ilham vermiştir.

Savaşın milletleri değil, kişileri etkilediğini gösterme: Çanakkale'de savaşan Türkler ve ANZAC askerleri arasında savaşın ardından dostluk ve saygı oluşmuştur.

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Sporun ve milli ruhun önemi: Çanakkale'de savaşan sporcular, Türk futbol tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Yüksek insan kaybı: Çanakkale'de yaşanan savaş, yüzbinlerce insanın genç yaşta hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Ateşkes zamanları ve insanlık: Savaş sırasında karşılıklı ateşkesler, savaşın dramatik yönlerini ortaya koymuştur.

Hayatın durması: Çanakkale Savaşı, o dönemde hayatın durduğu ve insanların savaşa odaklandığı bir dönemi temsil etmektedir.

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Çanakkale Zaferi'ne dair yapılan önemli sözler de şunlardır:

"Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Zafer, zafer benimdir" diyebilenindir. "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez."

"Zafer, barışın en kısa yoludur."

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönemeç olmuş ve tarihe altın harflerle yazılmıştır.