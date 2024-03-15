18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, 18 Mart okullar tatil mi 2024?

Çanakkale Zaferi'ne dair yapılan önemli sözler de şunlardır:



"Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur." (Mustafa Kemal Atatürk)



"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir." (Mustafa Kemal Atatürk)



"Zafer, zafer benimdir" diyebilenindir. "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez."



"Zafer, barışın en kısa yoludur."



Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönemeç olmuş ve tarihe altın harflerle yazılmıştır.