12 yaşındaki Meryem'i bu şaka yüzünden öldürmüş! Bağcılar'da tamire gittiği evde katil oldu: İtirafı kan dondurdu
Bağcılar'da yaşayan Zekerriya Ali isimli kişi, tamir için girdiği dairede 12 yaşındaki Meryem'i kafasını taşla ezerek öldürdü. 6 yaşındaki kardeşi Ahmet'i de yaraladı. Ocak ayında gerçekleşen cinayet sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 12 yaşındaki Meryem'i bu şaka yüzünden öldürmüş.
• 28 Mayıs 2025 - 07:53 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 07:53 • Son Güncelleme: