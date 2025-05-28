12 yaşındaki Meryem'i bu şaka yüzünden öldürmüş! Bağcılar'da tamire gittiği evde katil oldu: İtirafı kan dondurdu

SORUŞTURMA TAMAMLANDI





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Zekeriyya Ali'nin Meryem Somou'ya karşı işlediği, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ahmet Somou'ya karşı, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.



Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Zekeriyya Ali, Bakırköy Adliyesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.