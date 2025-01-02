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Gündem12 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır? Nasıl niyet edilir? Regaip namazı kaç rekattır?
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12 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır? Nasıl niyet edilir? Regaip namazı kaç rekattır?

İki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınan Regaip Kandili namazı için araştırmalar başladı. 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı müslüman dünyanın idrak edeceği Regaip Gecesinde ibadetler de önem kazandı. Hacet namazı olarak geçen kandil namazında niyet edilerek başlanır. O niyet de," Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber?" diye edilir. İşte Regaip Kandil namazı ve rekatları...

• 02 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
112 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandil namazı için saatler kaldı. Bu gece yatsı namazından sonra kılınması gereken kandil namazı için nasıl niyet edileceği ve kaç rekat kılınacağı da mühimdir.

212 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Mübarek Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek. Üç Aylar'ın habercisi olduğu düşünülen Regaip birçok bakımdan önemlidir.

312 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti; "Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

412 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandili namazı kaç rekat saat kaçta nasıl kılınır: Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

512 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandili namazı nasıl niyet edilir : Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber?.

612 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandili namazı kılınışı nasıl : Regaip kandili Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ?dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur. 4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

712 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandili tespih namazı nasıl kılınır : Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym". Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

812 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur. İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

912 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır Nasıl niyet edilir Regaip namazı kaç rekattır

Regaip Kandili zikirleri hangi tesbihler çekilir : Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.