12 rekat Regaip Kandil namazı saat kaçta kılınır? Nasıl niyet edilir? Regaip namazı kaç rekattır?
İki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınan Regaip Kandili namazı için araştırmalar başladı. 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı müslüman dünyanın idrak edeceği Regaip Gecesinde ibadetler de önem kazandı. Hacet namazı olarak geçen kandil namazında niyet edilerek başlanır. O niyet de," Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber?" diye edilir. İşte Regaip Kandil namazı ve rekatları...
• 02 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme: