12 bin dekarlık alanda yetişiyor! Kilosu 200 lirayı buluyor, Avrupa ve Asya’ya ihraç ediliyor

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Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yıl da yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretimin 500’ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirildiği kentte, biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada bulunuluyor.