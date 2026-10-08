100 yıllık coğrafi işaretli üründe kriz! Muhtar isyan etti: Devlet el atsın

3

Bolu'da yaklaşık 100 yıldır fındık şekeri üreten ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Meral Gerede, üretim geleneğini sürdürüyor. Fındık şekerinin aile büyükleri tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Gerede, "Fındık şekerini yaklaşık 100 senedir yapıyoruz. Dedemiz, fındığı görünce bunu değerlendirmeyi düşünmüş. Badem şekeri nasıl yapılıyorsa fındığı da o şekilde değerlendirmişler. Bolulular ve şehir dışından gelenler, özellikle hafta sonları fındık şekerine yoğun ilgi gösteriyor. Coğrafi işaret almamız da bunda büyük etken oldu" dedi.



Üretimin gelecek kuşaklarda da sürmesini istediğini belirten Gerede, "Benim oğlum da devam ettireceğini söylüyor. Bu artık Bolu tarihi. Biz de bu tarihin bir parçası olduk" diye konuştu.