1 adam 5 isim: Doğumunda ismi ve cinsiyeti yanlış yazıldı, kendine dava açtı
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş, emekli olabilmek için ‘isim tespit davası' açtı. Kayıtlarına bir türlü ulaşılamadığını ve mahkemenin davaya ret verdiğini belirten Akbaş, “5 ismin içinde kayboldum gittim. Kendimi bulmak için kendime tespit davası açtım. Mağdurum, sesimin duyulmasını istiyorum” dedi.
İHA
• 23 Ekim 2024 - 12:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ekim 2024 - 12:46 • Son Güncelleme: