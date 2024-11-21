1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı! Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
Yatırım ya da kira ödemek yerine kendi konutunun sahibi olmak isteyenler için basamak olacak 1+1 konutlar düşen fiyatlarla uygun rakamlara geriledi. 1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı. Ortalama olarak 10 bin lira kira getirisi sunan bu konutlar beklenenden daha kısa sürede maliyetlerini çıkarıyor. 1.5 milyon lira mevduata yatırıldığında faizlerin de yıllık yüzde 15'e düştüğü senaryoda aylık getirisi 18 bin 750 lira oluyor.
• 21 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme: