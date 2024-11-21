1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı! Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor

KONUT FİYATLARI BİRDEN HIZLA ARTAR MI?





Satıştaki konut sayısının fazlalığı, kiracıdan kirayı tahsil edebilme sorunları, kiracıların düşük kirayla oturmak istemeleri gibi sebeplerden dolayı konuta yatırım amacıyla yaklaşım belirtileri düşüş gösterdi. Son yıllarda farklı yatırım araçlarını da keşfeden tasarruf sahipleri nakit paralarıyla hızlı şekilde borsa, altın, mevduat, kripto para gibi alanlarda yüksek kârlar elde edebiliyor.



Konut fiyatı ve kira getirisi karşılaştırıldığında 10 yıl vadede konut hem fiyatıyla hem de kira getirisiyle birçok yatırım aracından fazla kazandırıyor.



KONUT PİYASASI AL-SAT YAPMAYA UYGUN MU?



Konut piyasasında al-sat yapmak tabi ki uygun fakat bazı kurallar dahilinde gerçekleşmesi gerekiyor. Konut satışı yapılırken eğer nakit alınacaksa rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde bir tutar tapu müdürlüklerine beyan ediliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liraya anlaşılan konutun rayiç bedeli 1.7 milyon liraysa alıcı kişi 1.8 milyon lira gösterip denetime takılmak istemiyor.



Al-sat yapmak isteyenler konutunu satışa çıkardığında alıcı kişi peşin ya da kredili alırken gerçek değerinden konutun fiyatını gösterirse ve konut ediniminden itibaren 5 yıl içinde daha yüksek bir bedelden satış gerçekleşirse gayrimenkul değer artış vergisini satıcı kişinin ödemesi gerekiyor.