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Gündem1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı! Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
HaberlerGündem Haberleri 1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı! Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor

1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı! Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor

Yatırım ya da kira ödemek yerine kendi konutunun sahibi olmak isteyenler için basamak olacak 1+1 konutlar düşen fiyatlarla uygun rakamlara geriledi. 1.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı. Ortalama olarak 10 bin lira kira getirisi sunan bu konutlar beklenenden daha kısa sürede maliyetlerini çıkarıyor. 1.5 milyon lira mevduata yatırıldığında faizlerin de yıllık yüzde 15'e düştüğü senaryoda aylık getirisi 18 bin 750 lira oluyor.

• 21 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
11.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Türkiye’de konut ihtiyacı her geçen gün artıyor. Konut satışları da bu eksende yükseliş grafiği çizmeye başladı. Son aylarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere bakılacak olursa konut talebi hızlı artış gösteriyor.

21.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor



Evlenenler, ayrılanlar, ayrı eve çıkmak isteyenler, kentsel dönüşüm, farklı şehirlerden göç edenler, göçmenler gibi birçok segmentte konut ihtiyacı olan kişi var.

Konut arzı ve talebi arasındaki dengesizlikler bir dönem fiyatları artırmış olsa da son bir yıldır konut fiyatları dip yaptı. Mevduat faizlerindeki artış, konut kredisi faizlerindeki yükseliş ev edinme ihtiyacını ikinci plana attı. Bu gelişmeyle birlikte satış yapılamayan konutların fiyatları geriledi.

3FIRSAT DOĞUYOR MU

FIRSAT DOĞUYOR MU?



Konut alımı için henüz tam olarak doğru zamanlama olup olmadığı belirsiz olsa da Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gideceği beklentisi mevduat getirisinde düşüş yaratacağından ve konut kredisi faizlerini olumlu yönde etkileyeceğinden dolayı fırsat penceresi açılmış gibi görünüyor.

4EVLER UCUZ MU

EVLER UCUZ MU?



TCMB faiz indirimi için herhangi bir tarih belirmese de enflasyonun baz etkisiyle hızla güç kaybetmesi faiz indirimi için açık kapı bırakmaya başlıyor.

Konutların fiyatları ve kira getirileri karşılaştırıldığında kiraların yüksek olması evin fiyatını amorti etme süresini 10-15 yıl aralığına çekti. Böylece konut alımı cazip hale gelmeye başladı. 1.5 milyon liraya alınan konutların kiraları 10-15 bin lira aralığında değişiyor. Her yıl TÜFE oranında gelen kira zamları da hesaba katılırsa 1.5 milyon liralık evin maliyeti ortalama olarak 7-8 yıl gibi bir zamanda çıkmış oluyor.

PEŞİN Mİ KREDİLİ Mİ?

Faizler bir miktar gerilemiş olsa da görece yüksek konut kredisi faizi nedeniyle peşin alımlar daha avantajlı hale geliyor.

5KONUT FİYATLARI BİRDEN HIZLA ARTAR MI

KONUT FİYATLARI BİRDEN HIZLA ARTAR MI?



Satıştaki konut sayısının fazlalığı, kiracıdan kirayı tahsil edebilme sorunları, kiracıların düşük kirayla oturmak istemeleri gibi sebeplerden dolayı konuta yatırım amacıyla yaklaşım belirtileri düşüş gösterdi. Son yıllarda farklı yatırım araçlarını da keşfeden tasarruf sahipleri nakit paralarıyla hızlı şekilde borsa, altın, mevduat, kripto para gibi alanlarda yüksek kârlar elde edebiliyor.

Konut fiyatı ve kira getirisi karşılaştırıldığında 10 yıl vadede konut hem fiyatıyla hem de kira getirisiyle birçok yatırım aracından fazla kazandırıyor.

KONUT PİYASASI AL-SAT YAPMAYA UYGUN MU?

Konut piyasasında al-sat yapmak tabi ki uygun fakat bazı kurallar dahilinde gerçekleşmesi gerekiyor. Konut satışı yapılırken eğer nakit alınacaksa rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde bir tutar tapu müdürlüklerine beyan ediliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liraya anlaşılan konutun rayiç bedeli 1.7 milyon liraysa alıcı kişi 1.8 milyon lira gösterip denetime takılmak istemiyor.

Al-sat yapmak isteyenler konutunu satışa çıkardığında alıcı kişi peşin ya da kredili alırken gerçek değerinden konutun fiyatını gösterirse ve konut ediniminden itibaren 5 yıl içinde daha yüksek bir bedelden satış gerçekleşirse gayrimenkul değer artış vergisini satıcı kişinin ödemesi gerekiyor.

61.5 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN EVLER

1.5 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN EVLER



Farklı şehirlerde 15 yaşına kadar, 2’nci kat ve üstünde bulunan, 1+1 konutları filtreleyerek ilan sitelerinde aratıldığında bazıları sahte olsa da çoğunlukla 1.5 milyon liraya kadar konuta erişiliyor.

İstanbul'da Esenyurt, Beylikdüzü, Çekmeköy, Arnavutköy, Silivri gibi ilçelerde 1.5 milyon liraya 1+1 konutlar bulunuyor. Kira ortalamaları ise 9-13 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da filtrelenen şartlara göre 200'ün üzerinde konut satışta. Bir kısmı sahte ilan olduğu düşünülürse 170 adet 1+1 konuta 1.5 milyon liraya kadar ulaşılabiliyor.

71.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
81.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
91.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
101.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
111.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
121.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor
131.5 milyon liraya yüzlerce 1+1 konut satışa çıktı Kira getirisi amortisman süresini kısaltıyor