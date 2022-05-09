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    EkonomiVakıfBank resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...
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    VakıfBank resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

    VakıfBank harekete geçti ve resmen duyurdu. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Dev banka kredi ile ilgili önemli adımı açıkladı. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon avro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edildi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Sendikasyon kredisi dışında, post-finansman ve bilateral krediler olmak üzere farklı yapılarla 2022 yılının başından bugüne ülkemize 500 milyon doların üzerinde taze kaynak getirdik. Bu rakam büyüklüğü bir eurobond ihraç büyüklüğüne denk gelmesi bakımından da oldukça önemli." dedi.

    09.05.2022 - 10:06 |
    VakıfBank resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

    VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199.5 milyon dolar ve 738.7 milyon Euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Böylelikle VakıfBank geçen yılın aynı döneminde elde edilen 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon Euro tutarındaki krediyi yüzde 100’ün üzerinde yenilemiş oldu. 367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR +yüzde 2.75, Euro maliyeti ise euribor + yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleşti.

    VakıfBank’ın temin ettiği uluslararası kaynaklarla hem sektörüne hem de milli ekonomiye uzun yıllardır destek sağladığının altını çizen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Milli ekonomimize en çok yurtdışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel değişkenliklere rağmen sendikasyon kredimizi yüzde 100’ün üzerinde yeniledik. Başarıyla tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır" dedi.

    Üstünsalih, işleme ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Geçen yıl sendikasyon kredilerimizde yer almayan 2 yeni katılımcı bankanın bu işlemde yer alması son derece memnuniyet verici. Bu vesileyle işlemimize katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca sendikasyon kredisi dışında, post-finansman ve bilateral krediler olmak üzere farklı yapılarla 2022 yılının başından bugüne ülkemize 500 milyon doların üzerinde taze kaynak getirdik. Bu rakam büyüklüğü bir eurobond ihraç büyüklüğüne denk gelmesi bakımından da oldukça önemlidir."

    "SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIKTA YENİ YOL HARİTALARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Geçen yıl olduğu gibi bu sendikasyon kredisi işleminin de sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı gerçekleştiğinin altını çizen Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bir yandan geçen yıl koymuş olduğumuz performans kriterlerini iyileştirmeye, bir yandan da yeni hedeflerle sürdürülebilir bankacılık alanında yeni yol haritaları oluşturmaya devam ediyoruz. Geçen yıl elektrik tüketimimizin en az yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı performans kriteri olarak belirlemiştik. Bu yıl ise bu oranı en az yüzde 90 olacak şekilde çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Ayrıca yakın zamanda taşınacağımız İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni genel müdürlük binamızı çevre dostu bina olarak inşa ettik. Binamızı uluslararası bilinirliği ve saygınlığı son derece yüksek olan ‘LEED-GOLD’ belgesi ile sertifikalandırmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz."

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