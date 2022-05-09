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    EkonomiKripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin dibi gördü, 'ölümcül' seviyeye yaklaştı, Ethereum, Binance Coin, Ripple...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin dibi gördü, 'ölümcül' seviyeye yaklaştı, Ethereum, Binance Coin, Ripple...
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    Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin dibi gördü, 'ölümcül' seviyeye yaklaştı, Ethereum, Binance Coin, Ripple...

    Kripto paralar yön değiştirdi. Uzun süre yatırımcısının yüzünü güldüren kripto varlıklar düşüş eğiliminden kurtulamıyor. Piyasa altüst oldu. Yatırımcının tedirgin bekleyişi sürüyor. Kripto paralar resmen eriyor. Son üç buçuk ayın gerisine düştü. Bitcoin yeni haftaya da düşüşle başladı. 33.400 doların altını gördü. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 2.5'i buldu. Kripto varlıklar topyekun düşüyor. Ethereum yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü. Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.3 düşerken, Ripple yüzde 1.4, Solana yüzde 2.5, Cardano (ADA) yüzde 4, Terra yüzde 3.5, Dogecoin ise yüzde 2.4 değer kaybetti. Öte yandan Bitcoin ile ilgili kritik tahmin geldi. Kripto paraların atası Bitcoin düşüşünü sürdürerek 'ölümcül' seviyeye gelecek. Arthur Hayes Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle korelasyonunun rekor seviyeye ulaştığını belirterek bu durumun kripto paranın değerinin Haziran ayına dek 30 bin dolara çekilebileceğinin işareti olabileceğini söyledi.

    09.05.2022 - 08:26 |
    Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin dibi gördü, 'ölümcül' seviyeye yaklaştı, Ethereum, Binance Coin, Ripple...

    Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftaya da taşındı. Bitcoin sabah saatlerinde 33.400 doların altını gördü. Böylece 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Dünyanın en popüler kripto parası daha sonra 33.600 doların üzerine tırmandı.

    Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.5'i bulurken, Ethereum da yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü.

    Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.3 düşerken, Ripple yüzde 1.4, Solana yüzde 2.5, Cardano (ADA) yüzde 4, Terra yüzde 3.5, Dogecoin ise yüzde 2.4 değer kaybetti.

    Çarşamba akşamı Fed politika faizini 50 baz puan indirirken, Fed Başkanı Jerome Powell sonraki toplantılar için 75 baz puanlık indirimi aktif olarak tartışmadıklarını belirtti. Powell enflasyonu indirme hedeflerini koruduklarını belirtse de 'yumuşak inişin halen mümkün' olduğunu belirtti.

    40.000 DOLARI ZORLAMIŞTI

    Bu açıklamalar beklenenden 'daha az şahin' bulununca Bitcoin çarşamba akşamı 40.000 doları zorladı. Ancak Powell'ın açıklamalarına rağmen perşembe günü Fed'in enflasyonla mücadele için sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalabileceğine yönelik öngörüler ağır basmaya başladı. Bu, resesyon endişelerini de beraberinde getirdi.

    Bu durum küresel olarak doların güçlenmesine yol açarken borsalar ve kripto paralarda satışları beraberinde getirdi.

    KRİPTO PARALARDA ÇÖKÜŞ SÜRECEK

    Kripto para Borsası BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes'e göre Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle birlikte hareket etme eğilimi, dijital paranın değerinin haziran ayına dek 30 bin dolara çekilebileceği anlamına geliyor olabilir.

    Hayes, blogunda yayımladığı bir mesajda aynı dinamiğin Ether'i 2 bin 500 dolara çekebileceğini belirtti. Hayes iki kripto parada da Haziran ayına dek çöküş satın aldığını belirtirken genel anlamda kriptolar için uzun pozisyonda olduğunu söyledi.

    Fed'in önümüzdeki aylarda yapması beklenen bir dizi faiz artırımı kripto paralar ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı kurarak geçtiğimiz hafta Nasdaq 100'ün yüzde 3,6 değer kaybetmesine ve Bitcoin'in Pazartesi günü kısa süreliğine 42 bin doların altına gerilemesine neden oldu. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius Cuma günü Fed'in faizleri yüzde 4'ün üzerine çıkarabileceğini söyledi.

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