Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! BES'te yeni dönem başlıyor, flaş değişiklik kararı, konut hesabı...

Konut sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni gelişme! Bankalarda bulunan konut hesabının Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) içine alınması için çalışmalar başladı, sona bile gelindi. Konunun ayrıntılarını Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan yazdı. İşte ev almak isteyenleri yakından ilgilendiren o yazı...

Hem vatandaşları devlet desteği ile konut sahibi yapmak hem de evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek için altı yıl önce devlet destekli konut ve çeyiz hesabı uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda da ilk kez konut sahibi olacaklar bankalarda konut hesabı; evlenecek gençler de yine bankalarda çeyiz hesabı açtırdılar. Devlet de konut ve çeyiz hesabı açtıranlara yüzde 20 destek oldu. Uygulama başlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyordu.

Sonradan yapılan düzenleme ile konut hesabı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçti. Çeyiz hesabı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kaldı. Yine yapılan düzenleme ile de hem konut hem de çeyiz hesabında devlet desteği yüzde 25’e çıkarıldı. Bunun dışında, özellikle konut hesabında; hesapta biriken paranın bir kısmını çekebilme, birden fazla konut hesabı açtırabilme, hesaba yapılan ödemenin her yıl yeniden değerleme oranında belirlenmesi gibi başka değişikliğe de gidildi.

BEKLENEN OLMADI

Her iki uygulama da başlayalı neredeyse 6 yıl oldu. Peki, ne oldu? Rakamlar net değil ama 60 bini çeyiz, 40 bini de konut olmak üzere yaklaşık 100 bine yakın kişi bankalarda hesap açtırdı. Her iki hesapta biriken tutar da 450 milyonu ancak buldu. İster bankaların bu işe asılmamalarından deyin, ister vatandaşın ilgisinin olmamasından, ister araya pandeminin girmesinden, isterse de yeterince anlatılamamasından; çeyiz ve konut hesabında beklenen sonuç alınamadı.

Oysa her iki uygulama başladığında, ben de dahil bazı kesimler, ‘hazır BES var, devletin de BES’e ciddi katkısı var, vatandaşın da tasarruf için BES’e ilgisi var; çeyiz ve konut hesabı BES çatısı altında kurgulansa daha iyi olur’ demiştik. Bu görüş ekonomi yönetiminin de gündemine geldi ama konut ve çeyiz hesabını BES şirketleri yerine bankalara vermilmesi tercih edildi.

ÇEYİZ HESABI DA GEÇMELİ

Şimdi ise bankalarda bulunan konut hesabının BES’in içine alınması için çalışmalar yürütülüyor. Bankalardaki konut hesabı olanlar BES’e mi aktarılacak, yoksa BES’in çatısı altında yeni bir sistem kurgulanıp, yeni girenleri mi kapsayacak; henüz net değil. Önemli de değil. BES’te katılımcı sayısı 13 milyonun üzerinde, konut hesabındaki 40 bin kişinin sisteme girmesi çok da zor değil. Hatta konut hesabındaki mevcut şartlarla da BES uygulanabilir.

Bence, sadece konut hesabı değil, çeyiz hesabı da bankalardan alınıp, BES çatısı altına girmeli. Böylece konut ve çeyiz hesabındaki kişiler; hem yüzde 30’luk devlet katkısından hem BES’in getiri avantajından hem de yakında uygulamaya girecek bütünleşik BES’in imkanlarından yararlanırlar. Konut hesabı olanlar konut alacaklarında, çeyiz hesabı olanlar da evlenecekleri zaman BES’teki birikimlerini kullanırlar; hatta tasarrufa devam de edebilirler. Keşke altı yıl önce bu sisteme girilseydi; evlilik, eğitim, emeklilik için tüm tasarruflar BES çatısı altında yürütülürdü.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcılarının konut sahibi olabilmeleri için Konut BES uygulamasına geçileceğini söyledi.

Atilla Benli, BES’te, toplam katılımcı sayısının 13.6 milyon kişiye ulaştığını, toplam fon büyüklüğünün de 285 milyar TL olduğunu belirterek, devletin sisteme verdiği desteğin 28 milyar TL’ye çıktığını, 18 yaş altı çocukların sistemdeki fon büyüklüğünün devlet katkısı dahil 785 milyon TL’yi aştığını ve sistemdeki 18 yaş altı çocukların sayısının da 302 binin üzerine çıktığını kaydetti. Uzun vadeli tasarruflarda BES’in ilk tercih edilen ürünlerden biri olduğuna kaydeden Benli, “Katılımcıların BES’te birikim yaparken konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi amacıyla Konut BES, yurtdışında yerleşik kişiler ile şirketlerinin tasarruflarını ülkemizde değerlendirmelerini sağlayacak Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişiklikleri planlanıyor” şeklinde konuştu.

BES HESABI NEDİR?

Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES NE İŞE YARAR?

Bireysel Emeklilik sistemi olan BES, şartlara uygun iş yerlerinde işçilere otomatik olarak yapılıyor. Tercihe göre sistemden çıkabilmek mümkün. Sistem, çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiriyor, birikime ek olarak devlet katkı payı bulunuyor. BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak.

BES'TEN NASIL ÇIKILIR?

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.