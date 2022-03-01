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    THY'den 225 milyon dolar kâr

    Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen, 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladığını açıkladı.

    01.03.2022 - 15:17 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    THY'den 225 milyon dolar kâr

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, havayolu şirketi2021 yılının dördüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,3 Milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirleri aştığı belirtildi. Ayrıca toplam gelirin yüzde 39’unu oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdiği belirtildi. 

    Açıklamada, "Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen Ortaklığımız maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 düşürerek net kar elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 1.242 milyon dolar ; FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 37,5 oldu" denildi. 

    FİLODA 370 UÇAK BULUNUYOR

    2021 yılı dördüncü çeyreğinde orta çıkan verilere göre THY'nin yolcu kapasitesi 2019 yılının aynı döneminin yüzde 84’üne ulaştığı ifade edildi. Söz konusu dönemde, iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13,7 milyon yolcu taşıdı. Dünyanın en genç ve modern uçak filosuna sahip olan havayolu şirketi aralık sonu itibarıyla 246’sı dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 370 bulunuyor.

    EN BÜYÜK 5’İNCİ HAVA KARGO TAŞIMACISI OLDU

    Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren havayolu şirketi filosundaki geniş gövde yolcu uçaklarını da Turkish Cargo’nun hizmetine açmıştı. 2021 yılının verilerine göre hava kargo şirketi kargo pazarında entegratörler hariç dünyanın en büyük 5’nci hava kargo taşıyıcısı oldu.

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