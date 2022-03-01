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    EkonomiHalk ekmeğe zam geldi! Art arda açıklandı, yarından itibaren...
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    Halk ekmeğe zam geldi! Art arda açıklandı, yarından itibaren...

    Ekmek fiyatlarına zam geldi. Belediyelerden peş peşe açıklamalar geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ da ekmek fiyatına zam yaptı. 2 lira 75 kuruştan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği 3 lira oldu.

    01.03.2022 - 11:19 |
    Halk ekmeğe zam geldi! Art arda açıklandı, yarından itibaren...

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığına dikkat çekildi. 

    Belediye'den tarafından yapılan açıklamada, un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği ifade edilerek, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." denildi. 

    Halk ekmeğe zam geldi Art arda açıklandı, yarından itibaren...

    BURSA'DA HALK EKMEĞE ZAM

    Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatına zam yaptı. 2 lira 75 kuruştan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği 3 lira oldu.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına 25 kuruş zam yaptı. En son 25 Ocak tarihinde 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 75 TL olmuş, yaklaşık 1 ay sonra ise yeni fiyatı 3 TL oldu.
    Besaş; un fiyatlarında yüzde 70'e varan artışa rağmen yılbaşında yüzde 37,5 zam yapmıştı. Yeni zam ise yaklaşık yüzde 10'a tekabül ederken, piyasada satılan fırın ekmeğine göre Besaş yüzde 50 oranında tüketiciye ucuz ekmek imkanı sunmuş oluyor.

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