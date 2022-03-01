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    EkonomiFiyatlar yüzde 4 arttı! Milyonlarca İstanbulluyu kapsıyor
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    Fiyatlar yüzde 4 arttı! Milyonlarca İstanbulluyu kapsıyor

    2022 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,38 oranında arttı.

    01.03.2022 - 13:20 | | İHA
    Fiyatlar yüzde 4 arttı! Milyonlarca İstanbulluyu kapsıyor

    2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 58,59 olarak gerçekleşti.

    Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 1,91 azalış görüldü.

    Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü.

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