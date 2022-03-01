Fiyatlar yüzde 4 arttı! Milyonlarca İstanbulluyu kapsıyor

2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 58,59 olarak gerçekleşti.

Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 1,91 azalış görüldü.

Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü.