Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

Simav Eynal’dan aldıkları domatesi pazarda savaş öncesi 15 TL’den sattıklarını söyleyen İsmail Uymaz,” Savaş nedeni ile Ukrayna ve Rusya ihracatı dururken, elde kalan sebze ve meyvelerin iç pazarda fiyatları düşüşe geçti. Sofralarımızın vazgeçilmesi Eynal domatesini şu an pazarda 7,5 TL’den satıyoruz. Temennimiz savaşın bir an önce sona ermesi” dedi.