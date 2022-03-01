SGK duyurdu! 3 bin 984 lira hibe desteği! İl il resmen ilan edildi! İstanbul, Ankara, Samsun...

SGK'dan son dakika hibe desteği açıklaması! SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Ankara’da otelde düzenlediği basın toplantısında, 17 Mayıs 2021'de 7 ilde hayata geçirdikleri 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtımını yaptı. Ceylan, sosyal güvenlik sistemindeki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam diğerinin de kadın istihdamının gelişmiş ülkelere göre istenilen seviyelerde olmaması olduğunu belirterek, "Bu sorunlar sosyal güvenlik sistemine ve dolayısı ile ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca kadınların iş gücü piyasasına katılımı; kadının ekonomik özgürlüğünü sağladığı gibi kendine olan güvenini ve toplumsal saygınlığını da artırmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye'de erkeklerle istihdam oranı karşılaştırıldığında; kadınlarda istihdam oranının daha düşük olduğu görülmektedir" dedi.

'KADINLARIN KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ORANI 21 PUAN DÜŞTÜ'

SGK Başkanı Ceylan, 2020 yılı verilerine göre kadınlarda istihdam oranlarının Türkiye'de yaklaşık yüzde 26, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkelerinde yüzde 48, AB ülkelerinde ise yüzde 62 olduğunu kaydedip, "Kadınların kayıt dışı çalışma oranı son 10 yılda 21 puan düşerken, erkeklerde 10 puan düşüş yaşanmıştır. Yani kadınlarda kayıt dışı istihdam oranında erkeklere kıyasla 2 kat bir azalma gerçekleşmiştir. Öte yandan küçük işletmelerde kayıt dışı istihdam oranı genele kıyasla oldukça yüksektir. 10 ve daha az işçinin çalıştığı küçük ölçekli iş yerlerinde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 54'tür. Kadınların işgücüne katılımlarında ve kayıt dışı istihdam oranlarının düşürülmesinde istenilen seviyelere henüz gelinememiştir. Kadın istihdamını artırmak için yapılan bu düzenlemeler ile 2002 yılında yaklaşık 1 milyon olan kadın sigortalı sayısı en son açıklanan verilere göre 2021 yılının Kasım ayında yaklaşık 5,1 milyon kişiye ulaşmıştır" diye konuştu.

'AYLIK 3 BİN 984 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK'

Projeyle ilgili SGK Başkanı Ceylan, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek için hayata geçirilmiş AB ile ortaklaşa finanse edilen bir hibe projesidir. Projenin ana mantığı kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulanmıştır. Proje kapsamında, özellikle küçük ölçekli, işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenler ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden faydalanacaktır. Proje, Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde uygulanacaktır. Projenin hibe başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlamış olup bu tarihten itibaren ilave istihdam sağlayan işverenlerimiz projeden faydalanabilecektir. Yine proje kapsamında 4 bin kadın işverenimiz projeden fayda sağlayacak olup yanlarında çalıştıracakları 4 bin kadın işçimiz de istihdam edilmiş olacaktır. Proje için gerekli şartları sağlayan işverenlerimize 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL hibe desteği sağlanacaktır" dedi.