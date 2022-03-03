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    EkonomiŞubat ayında fiyatı yüzde 88,51 arttı!
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    Şubat ayında fiyatı yüzde 88,51 arttı!

    Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.

    03.03.2022 - 12:07 |
    Şubat ayında fiyatı yüzde 88,51 arttı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. karnabahar yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.

    Fiyatı en çok artanlar ürünler; karnabahar yüzde 88,51, kabak yüzde 79,11, domates yüzde 53,51, maydanoz yüzde 53,06, kıvırcık yüzde 49,01, dolmalık biber yüzde 48,90, salatalık yüzde 41,84, ıspanak yüzde 40,26, nane yüzde 39,99, sivri biber yüzde 38,64, beyaz lahana yüzde 31,35, nar yüzde 28,85, patlıcan yüzde 24,22, muz yüzde 21,93, limon yüzde 20,83, ilaçlar yüzde 16,40, gofret yüzde 12,73, tuvalet kağıdı yüzde 12,71, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 12,14, motorin yüzde 12,03 oldu.

    En çok ucuzlayanlar ise kazak (çocuk için) yüzde 10,53, bot (çocuk için) yüzde 7,39, sweatshirt (kadın için) yüzde 6,39, hırka (kadın için) yüzde 6,28, kaban anorak (çocuk için) yüzde 6,03, erkek mont yüzde 5,72, kazak (erkek için) yüzde 4,73, hazır sütlü tatlılar yüzde 4,13, krem peynir yüzde 3,96, yoğurt yüzde 3,91, bot (kadın için) yüzde 3,66, sweatshirt (erkek için) yüzde 3,30, süt yüzde 2,91, tereyağı yüzde 2,80, ayran yüzde 2,63, ceket (erkek için) yüzde 2,47, kaşar peyniri yüzde 2,41, tavuk eti yüzde 1,91, beyaz peynir yüzde 1,70, tayt (çocuk için) yüzde 1,67 olarak gerçekleşti.

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