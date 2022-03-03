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    EkonomiKapış kapış satılıyor! Kilosu 15 lira, yoğun ilgi görüyor
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    Kapış kapış satılıyor! Kilosu 15 lira, yoğun ilgi görüyor

    Kapış kapış satılıyor, yoğun ilgi var! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Uskumruya benzerliğiyle bilinen kolyoz balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor. Kolyoz, lezzetiyle de herkes tarafından rağbet görüyor.

    03.03.2022 - 10:44 |
    Kapış kapış satılıyor! Kilosu 15 lira, yoğun ilgi görüyor

    Karadeniz'de hamsinin azalmasıyla birlikte tezgahlarda çupra, barbun, istavrit, tırsi ve kolyoz yer almaya başladı. Düzce'de de tezgahlar kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz balığı ile süsleniyor.

    Kolyoz balığının uskumrugiller familyasına ait olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Kolyoz, kolorit balığının bir büyüğü, uskumrunun ise bir küçüğü olarak tanımlanır. Kolyoz aslında bizim denizlerimizin balığı ama insanlar ismini uskumru olarak biliyor. Kolyoz balığı genellikle Karadeniz ve Marmara'da yetişiyor. Ege Denizi'nde de biraz bulunur ama Akdeniz'de görülmez" dedi.

    Kapış kapış satılıyor Kilosu 15 lira, yoğun ilgi görüyor


    "Kolyoz lezzetli bir balıktır"

    Kolyozun yağlı ve lezzetli bir balık olduğunu belirten Kılıç, "İnsanlar da genellikle uskumruyu tercih ediyor. Tezgahta kolyozu gördükleri zaman ise 'Bu uskumru değil mi?' diye soruyorlar. Kolyoz lezzetli bir balıktır. Izgarası da güzel olur, tavada kızartılması da güzel olur. Fiyatı da uygun. Genelde 20 lira bandında satışa sunuluyor. Biz bazı günler halk günü yaptığımız için fiyatını 15 liraya kadar düşürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

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