°
Şehir seçiniz
    BİST1.9860.00EURO15.710.06USD14.06-0.15ALTIN868.33-0.45
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBuğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!
    HaberlerEkonomi Haberleri Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!
    ABONE OL

    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    Dünya buğday üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, buğday fiyatlarının tırmanmasına neden oluyor. Fiyatlar 14 yılın zirvesine çıktı.

    03.03.2022 - 07:46 |
    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    Buğday fiyatları dün Chicago Borsası’nda 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve bushel başına 10 doları aştı. 1 bushel 22.7 kilograma denk geliyor. Buna göre, buğdayın ton fiyatı 440 dolar olarak hesaplandı. Öte yandan dün buğday alım ihalesi düzenleyen Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ton başına verilen fiyat teklifleri de 408 dolar ile 518 dolar arasında değişti. TMO, bir ay önceki ihalesinde buğdayın tonunu 350 dolardan almıştı. Küresel emtia borsalarında mısır, palm yağı gibi diğer temel ürünler de rekor fiyatlardan işlem görüyor.

    Moody's ve Fitch'ten Rusya kararı!
    İlgili Haber
    Moody's ve Fitch'ten Rusya kararı!
    Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Devlet ödeyecek!
    İlgili Haber
    Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor! Devlet ödeyecek!
    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…
    İlgili Haber
    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor! Putin açık açık tehdit etmişti: Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti...

    Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor! Putin açık açık tehdit etmişti: Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti...

    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Yüksek tazminat için tarih verildi

    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Yüksek tazminat için tarih verildi

    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor! Putin açık açık tehdit etmişti: Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti...

    Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor! Putin açık açık tehdit etmişti: Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Yüksek tazminat için tarih verildi

    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Yüksek tazminat için tarih verildi

    Sıradaki Haber
    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

    Sıradaki Haber
    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu

    Sıradaki Haber