Buğday fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı!

Buğday fiyatları dün Chicago Borsası’nda 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve bushel başına 10 doları aştı. 1 bushel 22.7 kilograma denk geliyor. Buna göre, buğdayın ton fiyatı 440 dolar olarak hesaplandı. Öte yandan dün buğday alım ihalesi düzenleyen Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ton başına verilen fiyat teklifleri de 408 dolar ile 518 dolar arasında değişti. TMO, bir ay önceki ihalesinde buğdayın tonunu 350 dolardan almıştı. Küresel emtia borsalarında mısır, palm yağı gibi diğer temel ürünler de rekor fiyatlardan işlem görüyor.