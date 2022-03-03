EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

Ancak bu sistem uygulanabilir değil gibi görünüyor, çünkü 3600 gün ile aylık bağlanan kişi çalışmaya devam ederse SGDP’li olacak, bu durumda ise ödemiş olduğu primler emeklilikte dikkate alınmayacak. Hal böyle olunca prim günü tamam olmayan kişiler 3600 günle aylık bağlandıktan sonra nasıl prim gününü tamamlayacak belli değil. Ayrıca EYT sistemi yeniden EYT’li olması gibi bir durum söz konusu olacak.