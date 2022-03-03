Destekleme listeleri askıya çıktı! 11 Mart'a kadar...

Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü, 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesine dayanılarak hazırlanan uygulama tebliğine göre hazırlanan koyun keçi desteklemelerini askıya çıkardı. İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat eden ve desteklemeye hak kazanan yetiştiricilere ait koyun ve keçi desteklemesi hakediş askı listeleri, 11 Mart’a kadar Köşk İlçe Tarım Müdürlüğünde ve mahalle muhtarlıklarında askıda kalacak. Askıdaki listelere göre Köşk’te, damızlık koyun ve keçi birliğine üye olan toplam 20 yetiştiriciye bin 177 koyun ve 92 keçi için yaklaşık 38 bin TL destekleme ödeneceği öğrenildi.