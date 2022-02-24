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    EkonomiSon dakika akaryakıt açıklaması! EPDK duyurdu ve belli oldu...
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    Son dakika akaryakıt açıklaması! EPDK duyurdu ve belli oldu...

    Son dakika akaryakıt açıklaması! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) duyurdu. Açıklanan rapora göre Türkiye’de en fazla tüketilen yakıt cinsi dizel oldu. 2021 yılı Kasım ayında Türkiye’de 2 milyar 657 bin 320 ton yakıt kullanıldı. Bunların 282 bin 953 tonu benzin olurken 2 milyar 257 bin tonu dizel oldu.

    24.02.2022 - 13:47 |
    Son dakika akaryakıt açıklaması! EPDK duyurdu ve belli oldu...

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye’de en fazla tüketilen yakıt cinsi dizel oldu.

    Sene sonu rakamları 2 yılda bir açıklanan EPDK raporuna göre 2021 yılı Kasım ayında Türkiye’de 2 milyar 657 bin 320 ton yakıt kullanıldı. Bunların 282 bin 953 tonu benzin olurken 2 milyar 257 bin tonu dizel oldu. Yine 2021 yılı Kasım ayında 35 bin 245 ton fuel oil, 71 bin 744 ton havacılık yakıtı kullanıldı

    Mega kent İstanbul’da 2021 yılı Kasım ayında 66 bin 041 ton benzin, 332 bin 902 ton dizel, 260 ton fuel oil, 24 bin 413 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

    Ankara’da 2021 yılı Kasım ayında 27 bin 833 ton benzin, 177 bin 771 ton dizel, 7 bin 063 ton fuel oil, 8 bin 320 ton havacılık yakıtı kullanıldı
    İzmir’de 2021 yılı Kasım ayında ise 16 bin 567 ton benzin, 108 bin 480 ton dizel, 181 ton fuel oil, 7 bin 814 ton havacılık yakıtı kullanıldı.
    Kahramanmaraş’ta 2021 yılı Kasım ayında ise 2 bin 674 ton benzin, 21 bin 510 ton dizel, 328 ton fuel oil, 214 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

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