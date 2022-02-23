Benzine zam var mı, mazota zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine zam var mı? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) gelecek haber merakla bekleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını tanıdıklarını duyurdu, kararnameyi imzaladı. Gece saatlerinde Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks bölgesine hareket etti. Rusya’nın bölgede tansiyonu yükseltecek adımları sonrası altın fiyatları arttı. Petrol fiyatları da yükselişte.

Benzine zam mı var, mazota zam geldi mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı almasını yorumlayan uzmanlar, Kuzey Karadeniz'deki gerilimin en hızlı etkisinin akaryakıtta görüleceğine dikkat çekerek, perşembe gecesi benzine 70 kuruş zam gelebileceğini öngörüyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 2 Şubat'ta benzine 71 Kuruş zam yapıldığını açıklamıştı.

EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." İfadelerini kullanmıştı.