Sağlık çalışanlarına gece tazminatı talebi: Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'tan açıklama

Uşak’ta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, ziyaretlerin ardından Uşak Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, Sağlık-Sen olarak yaşanan sorunlara yönelik raporlar hazırladıklarını ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştıklarını kaydetti. Durmuş, sendikal mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığında daha değerli olduğunu belirtti.

‘TOPLU SÖZLEŞME YASASI MUHAKKAK DEĞİŞTİRİLMELİ’

Sözleşmeli personel uygulamasının Türkiye’ye yakışmadığını kaydeden Durmuş, bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında çalışmaların yapılacağını ve farklı istihdam modellerine son verileceğini kaydetti. Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını ifade eden Durmuş, “Memur-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması için çalışıyoruz. Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış oldu. Aralık 2021’de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak” dedi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKINI SÖMÜRÜYOR’

6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Durmuş, Sağlık-Sen’in yeni hedeflerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğunu söyleyen Durmuş, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu belirtti. Durmuş, sağlık çalışanlarını bölecek söylemlerin ve adımların karşısında olduklarını, Sağlık-Sen’in 1 milyon sağlık çalışanının emeği için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının hakkını sömürüyor. Aynı branşta görevli, eşit sürede hizmet veren iki farkı hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeler arasında çok büyük farklar var. Biz, bu sistemin çöktüğünü ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa yol açtığını her platformda söylüyoruz. Bu adaletsizliğe karşı çözüm önerimizi yetkililer ile de paylaştık. Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarının kronik hale gelen sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli."

SAĞLIK-SEN HEYETİ UŞAK’TA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkan Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ile Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentte çeşitli temaslarda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık-Sen Heyeti, çalışanlarla sohbet ederek, onların talep ve beklentilerini dinledi. Heyet, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas’ı da ziyaret ederek, çalışanların talep ve beklentilerini iletti. Heyet daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ile müdürlükte görevli sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ziyarette bulunan heyet, görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Ziyarete 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Erken de eşlik etti. Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret eden heyet, çalışanların talep ve beklentilerini dinledi. Heyet, sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı.