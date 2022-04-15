°
Şehir seçiniz
    BİST2.4940.77EURO15.85-0.01USD14.630.22ALTIN929.120.22
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiRamazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ramazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...

    Ramazan Bayramı için flaş karar verildi. Resmen başladı. Seyahat edecek vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Demir yollarına artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlendi. Böylece 10 günde 45 bin 528 yolcu daha trenlerden yararlanabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

    15.04.2022 - 18:53 |
    Ramazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...

    Ramazan Bayramı yaklaşırken tren seferlerine talep arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu kapasitesini artırma kararı aldı.

    Hem yüksek hızlı tren (YHT) hem de konvansiyonel hatlarda ek seferler yapılacak.

    10 günde 45 bin 528 kişilik ek kapasite sağlanacak.

    Ek seferlerle, YHT hatlarında 10 bin 728 yolcu seyahat edebilecek. Konvansiyonel hatlarda da trenlere toplam 34 bin 800 kişilik 580 pulman vagon eklenecek.

    29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki bilet satışları başladı

    YHT ek seferleri, Ankara-İstanbul Söğütlüçeşme ve Konya-İstanbul Söğütlüçeşme hatlarını kapsayacak.

    Konvansiyonel ana hatların neredeyse tamamı için geçerli olan ek seferler, bölgesel hatlarda Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı güzergahında hizmet verecek.

    Ek seferler 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

    Ramazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...

    Ramazan Bayramı için flaş karar! Bakanlık açıkladı, satışlar başladı, ek sefer ve...

    Türkiye'nin gücüne güç katacak! NEFER sahaya çıkıyor, tarih belli oldu

    Türkiye'nin gücüne güç katacak! NEFER sahaya çıkıyor, tarih belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

    Sıradaki Haber
    İstanbul Valiliği: 2022'de 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

    İstanbul Valiliği: 2022'de 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

    Sıradaki Haber
    Fransa’da market rafları boş kaldı

    Fransa’da market rafları boş kaldı

    Sıradaki Haber
    Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

    Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

    Sıradaki Haber