Petrol fiyatları rekor kırdı! Böylesi ilk kez oldu! Benzin ve motorine yeni zam yolda

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını; Başkan Joe Biden’ın bahar aylarında Suudi Arabistan’a bu maksatla bir ziyaret planladığını yazdı.

Habere göre Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle ortaya çıkabilecek bir petrol krizini önlemek üzere bu adımı atmayı planlıyor. Axios’a konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, “Henüz bu ziyaret resmen duyurulmadı, bunların çoğu erken yapılan spekülasyonlar” dedi.

New York Times da, bazı ABD’li senatörlerin Rusya’dan gelen petrolün muadili olarak Venezuela petrolünü önerdiğini yazdı.

ABD'NİN İTHALATI NE KADAR?

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD, şu an kullandığı ham petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 10’unu Rusya’dan ithal ediyor. Pazar günü, Temsilciler Meclisi Lideri Nancy Pelosi, ABD’li kongre üyelerinin Rusya’ya karşı -Rusya doğal gazı ve petrolünün ABD’de kullanımını tamamen yasaklamak da dahil- çok daha güçlü yaptırımlar için inceleme başlattığını açıklamıştı.

ZELENSKİY: RUS PETROLÜNÜ BOYKOT EDİN

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'dan petrol alan ülkelere seslendi. Zelenskiy Rus petrolünü boykot çağrısında bulunarak Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmamasını istedi. "Onlar akıllarını kaybediyorsa, biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız" ifadelerini kullanan Ukrayna lideri, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok. Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız" dedi.

PETROL FİYATLARI ZİRVEDE!

Öte yandan brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı.

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30’dan fazla arttığını kaydetti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM YOLDA İDDİASI

Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz hafta zamlandı. Petrol fiyatlarındaki sert artış nedeniyle akaryakıtta zam yağmurunun bu hafta da sürmesi bekleniyor. Son olarak bu gece litre fiyatının motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

Benzine 5 Mart'ta 69 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 3 Mart'ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak. Motorine 5 Mart'ta 84 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.