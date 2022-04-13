Petrol fiyatları fırladı! Benzin fiyatları artacak mı?

Stratejik rezerv satışlarının devreye alınmasıyla bir süredir düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yeni açıklamaların etkisiyle yükseldi.

ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

RUSYA'DAN PETROL HAMLESİ

Petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedilirken, Rusya da ambargolara karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, dost ülkelere Rusya'nın herhangi bir fiyat aralığından petrol satışına hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ticareti şirketi Vitol, Rus petrolüne yönelik işlemleri durduracağını açıkladı.

BİDEN, BENZİN FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın benzin fiyatlarını düşürmek için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, Biden yönetiminin yerli biyoyakıtların gelişimini teşvik etme stratejisinin kısa vadede Amerikalıların uygun fiyatlı yakıt seçeneklerini genişletmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak uzun vadede enerji bağımsızlığı sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Biden'ın yakıt arzını artırarak benzin fiyatlarını düşürme hedefine ulaşmak için yeni adımlar attığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 etanol karışımı kullanan ve "E15" adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, E15'in yaz aylarında kullanıma sunulması için Çevre Koruma Ajansının (EPA) haziran başında ulusal bir acil durum muafiyeti yayınlamayı planladığı aktarıldı.

ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi. Ülkede mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti ve 41 yılın zirvesine çıktı.

BENZİN FİYATINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU KÖRÜKLEDİ

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.