Hamsinin kilosu 50 TL! Yasak öncesi son balıklar...

Geçen sezon, Marmara Denizi’ndeki müsilaj ve Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yıl geçiren balıkçılar bu yılı iyi geçirdi. Özelikle Hamsi, palamut ve çinekop bolluğu yaşandı. Hem Balık avlayanların, hem tezgâhta satanların hem de tüketicinin yüzü güldü. 7 ay süren balık sezonunda hamsi ve çinekopun fiyatı İstanbul’da 25 liraya kadar düştü. Yasakların başlamasına üç gün kala sezonun son balıkları tezgâhta yerini aldı. İstanbul’da balık piyasasının kalbi olan Karaköy Balık Pazarı’nda en çok tercih edilen istavrit, hamsi ve mezgitin kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

HAMSİ 50 LİRA

Karaköy’de balık satan balıkçı Savaş Düzenli, “Güzel bir sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz yıla göre iyi geçti. Özellikle hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı. Fiyatlar herkesin alabileceği rakamları gördü. Biz hamsiyi şimdi 50 liradan satıyoruz. Şu an en ucuz et balık eti. Kırmızı etin yanına yaklaşılmıyor. Biz bir kilo domates, bir kıvırcık fiyatına balık satıyoruz. Son canlı balıklar bunlar. Av yasağının ardından balıklar buzhaneye girecek. İstanbullular taze balığı kaçırmasın. Av yasağından sonra fiyatlar ister istemez yükselecek” diye konuştu.

Karaköy’de balık satan Mehmet Ocakçı, “Ramazan ayı olduğu için işler bu günlerde biraz zayıfladı. İftar zamanı tezgâhlar biraz hareketleniyor. Ama bu sezonu iyi geçirdik. Her şeye çok zam geldi. Ancak balık fiyatları çok yükselmedi. 50 liraya balık satıyoruz. Artık bu fiyatlara hiçbir şey alınmıyor. Sezon kapanmadan balıklar tüketilmelidir” dedi. Pazara balık alamaya gelen Ayfer Gülcü ise, “İstavrit almaya geldim. Geçtiğimiz aylara göre fiyatı biraz yükselmiş. Ama son taze balıklar bunlar. Ben de iftarda balık pişireceğim. Bu nedenle balık almaya geldim. Kırmızı et ve tavuk eti fiyatları balığa göre daha çok yükseldi. Onlara göre balık hem sağlıklı hem de ekonomik. Bu nedenle tercih ettim” diye konuştu.