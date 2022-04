Emekli ikramiyesi zam oranı ile ilgili flaş gelişme! Rakamlar netleşiyor, 3.000 TL...

Emekli ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler 2 Mayıs'taki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacaklar. İkramiyenin ne kadar olacağı yani zamlanıp zamlanmayacağı araştırılıyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bugünkü köşesinden bayram ikramiyeleri ile ilgili son durumu paylaştı. İşte Karakaş'ın yazısı...

İlk defa 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri artık geleneksel hâle geldi. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emeklileri, yine bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Keza ikramiyenin ödeneceği tutarın bu sene de henüz zamlanıp zamlanmayacağı, zamlanacaksa ne kadar ödeneceği en çok merak edilen hususların başında gelmektedir. Gazetemize gelen çok sayıda e-Mailden bu hususlarla diğer merak edilen suallere bu yazımızda cevap aramaya çalışacağız…

İKRAMİYE ALMAYA HAK KAZANAN EMEKLİLER

Emeklilik ikramiyeleri genel olarak bütün emeklilere ödenmektedir. Buna göre ikramiye, ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.

2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.

İKRAMİYEDE REKOR SSK’LILARIN

Geçen seneki istatistiklere bakıldığında Ramazan Bayramında 12 milyon 671 bin emekliye 12 milyar 322 milyon 219 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş iken, Kurban Bayramında artan emekli sayısına bağlı olarak 12 milyon 719 bin emekliye 12 milyar 366 milyon 211 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiştir.

Bu ödemelerin çoğunluğu SSK emeklilerine yapılmıştır. SSK emeklilerini Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri izlemiştir. Ödeme yapılan emekliler ile ödeme tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu sene artan emekli sayısına bağlı olarak ikramiye ödenecek emekli sayısı 13 milyonu aşacaktır. Ödenecek toplam ikramiye tutarı ise yapılacak zamma göre daha da büyük artış kaydedecektir.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK!

Ramazan Bayramı ikramiyesinin hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecektir.

2022 yılı Ramazan Bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs günlerine rastlamaktadır. Bu nedenle, SGK’dan gelir/aylık alan emekli, dul ve yetimlere 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi, bayramdan önce en genç nisan ayının son haftasında 4/1-a (SSK), 4/-b (BAĞ-KUR) ve 4/-c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara aynı hafta içinde farklı günlerde ödeme yapılması beklenmektedir.

İKRAMİYE NE KADAR ZAMLANACAK?

Emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. Geçen sene ise enflasyona yakın zamlanarak 1.100 TL olarak ödenmiştir. Bu sene de enflasyon oranında zamlanması hâlinde tahminî 1.500 TL’yi bulması beklenmektedir.

Hemen belirtelim mevcut yasal düzenlemede bu rakamın her yıl artırılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak hükûmetin her yıl enflasyon oranlarını dikkate alarak yeniden değerleme oranında artırması her zaman mümkün bulunmaktadır.

Değerli okurlarımız ikramiye ile ilgili diğer bütün sorularınıza başka bir yazımızda ayrıca yer verilecektir…