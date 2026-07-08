NATO Zirvesinde sofrada Türkiye vitrini: Akşam yemeği menüsüne yorum yağdı!

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Konuklara deniz ürünü ve kırmızı et olmak üzere iki ayrı ana yemek seçeneği sunuldu. Balık tercih edenler için sebzelerle zenginleştirilmiş özel bir tabak hazırlanırken, et seçeneğinde uzun süre pişirilmiş dana kaburga ve Anadolu’ya özgü garnitürler servis edildi.