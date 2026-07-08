NATO Zirvesinde sofrada Türkiye vitrini: Akşam yemeği menüsüne yorum yağdı!
Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Beştepe’de gerçekleştirilen resmi akşam yemeği, diplomatik temasların yanı sıra Türk mutfağının zenginliğini yansıtan menüsüyle de dikkat çekti. Dünya liderleri için hazırlanan özel davette, Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen lezzetler modern sunumlarla bir araya getirildi. Beştepe'de liderlere ikram edilen yemekler sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları genel olarak menüyü çok beğendi...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen davette misafirlere Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanan geniş bir gastronomi seçkisi sunuldu. Menüde yerel ürünler, coğrafi işaretli lezzetler ve geleneksel tariflerden ilham alan özel tabaklar yer aldı. Davet, Türk mutfağının uluslararası düzeyde tanıtımı açısından da önemli bir vitrin niteliği taşıdı.
BAŞLANGIÇTA YEREL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI
Yemek, taş fırında hazırlanan ekmek çeşitleri ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen seçkin ürünlerle başladı. Karadeniz’in tereyağı, Doğu Anadolu’nun balı ve zeytinyağlı sebzelerden oluşan başlangıç tabağı, misafirlere Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü tanıttı.
GELENEKSEL LEZZETLERE MODERN YORUM
Ara sıcak bölümünde Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan mantı tercih edildi. Geleneksel tarifin modern gastronomi teknikleriyle yeniden yorumlandığı sunum, davetlilerin beğenisini topladı.
ANA YEMEKTE İKİ FARKLI ALTERNATİF
Konuklara deniz ürünü ve kırmızı et olmak üzere iki ayrı ana yemek seçeneği sunuldu. Balık tercih edenler için sebzelerle zenginleştirilmiş özel bir tabak hazırlanırken, et seçeneğinde uzun süre pişirilmiş dana kaburga ve Anadolu’ya özgü garnitürler servis edildi.
TATLIDA GÜNEYDOĞU RÜZGÂRI
Gecenin finalinde Güneydoğu Anadolu mutfağından esinlenen tatlılar yer aldı. Fıstık, dondurma ve narenciye aromalarının buluştuğu özel sunumlar, davetin en çok ilgi gören bölümleri arasında gösterildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yemeğin ardından paylaşılan görüntüler ve menü detayları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar özellikle Türk mutfağının bölgesel zenginliğinin dünya liderlerine tanıtılmasını olumlu yorumlarla değerlendirdi.
Diplomatik görüşmelerin gölgesinde gerçekleşen bu özel davet, Türkiye’nin kültürel ve gastronomik mirasını uluslararası misafirlere tanıtması açısından zirvenin öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.