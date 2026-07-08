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Temmuz ayında karla mücadele ekipleri iş başında!

08.07.2026 - 16:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

Bitlis'te temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

1Temmuz ayında karla mücadele ekipleri iş başında!

Hizan ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Kolludere Yaylası’nın yolunu ulaşıma açmak için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüyor.

2Temmuz ayında karla mücadele ekipleri iş başında!

Kış aylarında yağan yoğun karın henüz tamamen erimediği yaylada bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ekipler yolu ulaşıma açabilmek amacıyla çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

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3Temmuz ayında karla mücadele ekipleri iş başında!

Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgedeki besiciler, hayvanlarını daha rahat bir şekilde otlatma alanlarına ulaştırabilecek. Bitlis İl Özel İdaresi yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihtiyaç duyulan noktalarda karla mücadele çalışmalarının süreceğini belirtti.