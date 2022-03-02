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    EkonomiOtomobil satışları ile ilgili açıklama! Yüzde 16,8 düştü
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    Otomobil satışları ile ilgili açıklama! Yüzde 16,8 düştü

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet oldu.

    02.03.2022 - 11:02 |
    Otomobil satışları ile ilgili açıklama! Yüzde 16,8 düştü

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

    2022 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49.652 adet oldu. Aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.
    Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 48 bin 775 adetle yüzde 73,2 pay, dizel otomobil satışları 10 bin 933 adetle yüzde 16,4 pay, hibrit otomobil satışları 5 bin 203 adetle yüzde 7,8 pay, otogazlı otomobil satışları bin 315 adetle yüzde 2 pay aldı ve 435 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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