SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu, maaşlar anında kesiliyor

Yüz binlerce kişi alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş karar! Maaş kesintisi yapılıyor. SGK tarafından sıkı takip başlatıldı. Tek tek tespit ediliyor ve hemen maaş kesintisi yapılıyor. Sahte boşanma ile yetim aylığı alanların maaşları anında kesiliyor.

SGK'nın 2021 faaliyet raporuna göre, aktif sigortalıların sayısı 24 milyonu, aylık alan pasif sigortalıların sayısı ise 12 milyonu geçerken, aktif-pasif oranı 1.93 oldu. 2021'de en çok malullük kararı verilen hastalıklar sırasıyla kanser (onkoloji), psikoloji ve nöroloji olurken, göz hastalıkları, kardiyoloji, solunum hastalıkları gibi rahatsızlıkların yer aldığı sıralamada, Kovid-19 ayrı bir başlık olarak yer almadı. Sosyal güvenlik denetimlerinde 145 bin 906 işyeri denetlenirken, 4 bin 391'i yabancı uyruklu olmak üzere 36 bin 82 kayıtdışı çalışan tespit edildi. SGK, kişi başına reçete tutarını 155 lira olarak belirledi. SGK'daki bütçe açığı, 2021 yılı 12 aylık gerçekleşmeye göre 21 milyar lira oldu. 2021 yılının ilk 10 aylık verilerine göre SGK'nın reçete tutarı ise 50 milyar lirayı geçmiş oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; 2021 yılında 5 bin 759 kişi maaş almaya devam etmek için sahte boşanma yaptığı iddiasıyla mercek altına alınırken, bunlardan 4 bin 640 kişinin aylığının kesilmesi istendi. Geçen sene 7.7 milyondan fazla dosya üzerinden, 8.2 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödenirken, 21 bin 714 kişi de 389 milyon liraya yakın evlenme ödeneği aldı. İstihdam teşvik ve destekleri kapsamında 66.4 milyar liralık kaynak sağlanırken, ortalama aylık bağlama süreleri 11 ila 15 gün arasında değişti. 2021'de tedavi için yurtdışına gönderilen kişi sayısı 10 olarak açıklanırken, yurtdışından aylık alanların sayısı da 713 bin oldu.

MEVZUAT BASİTLEŞTİRİLSİN

SGK'nın faaliyet raporunda, emeklilik ve sigorta mevzuatının mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerektiği ifade edilerek, böylece işlemlerdeki hata oranının azaltılabileceği vurgulandı. Raporda, "Bu durum aynı zamanda vatandaşların hak ve yükümlülüklerini doğru şekilde anlamalarını ve yerine getirmelerini sağlayacaktır. Kurumca hukuka uygun olarak tesis edilmesine rağmen karşı tarafın bilgi eksikliği ve yanlış anlamalarından kaynaklı dava ve itiraz başvurularının da azalabileceği öngörülmektedir" denildi.

Kamu kurumlarında, verimlilik için en az sayıda personel ile en fazla çıktı elde edildiği vurgulanan raporda, "Artan personel giderlerinin kamuya getireceği maliyetler de göz önünde bulundurularak emeklilik servislerinin iş ve işlemlerinin tamamen bilişim sistemlerinin üzerine kurulması, dijital dönüşüme adaptasyonu ve tam otomasyonun sağlanması açısından önem arz etmektedir" tespitinde bulunuldu.

EN DÜŞÜK YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

SGK tarafından yetim kalan kız çocuklarına her ay maaş ödemesi yapılıyor. Bu ödeme evlenene kadar sürüyor. Dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi. En düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 lira oldu.

DUL VE YEYİM MAAŞI NE ZAMAN KESİLİR?

SGK tarafından sağlanan dul ve yetim maaşları, belirli koşulların sağlanması durumunda ödenmeye devam ediyor. Fakat bazı sağlanmış şartların durum değiştirmesi gibi bir gelişme söz konusu olursa, vatandaşın maaştan faydalanıp faydalanmayacağı yeniden kontrol ediliyor. Kaybettiği eşi üzerinden dul aylığı alan bir bireyin evlenmesi durumunda, SGK tarafından bağlanmış olan dul maaşı kesiliyor. Aynı şekilde anne ve babası üzerinden yetim aylığı alan kişinin de evlenmesi durumunda maaşı kesiliyor.