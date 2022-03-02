BES'te yeni dönem! Genelge ile duyuruldu, tamamen değişti, kesinti, aidat ve...

BES'te bir dönem sona eriyor. Dernek, vakıf, sandık üyelerinin özel emeklilik sistemine, yani Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) geçiş yapabilecek. Detaylar netleşti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yayınladığı genelge ile özel emekliliğe geçişin şartlarını netleştirdi. Böylece sandık, dernek, vakıflarda çalışan ve emekli olanlar artık birikimlerini özel emeklilik sistemine aktarabilecek. Genelge ile 50 vakıf ve sandıktaki, 300 bin kişinin özel emekliliğe geçişinin önü açıldı. Peki, kimler, hangi şartlarda aktarım yapacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan yeni süreç ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

1- Kimler özel emekliliğe geçiş yapabilecek?

Üyelerine ve çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf, sandık, derneklerdeki çalışanlar geçiş yapabilecek. Örneğin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), POLSAN gibi sandık üyeleri özel emekliliğe geçiş yapabilecek.

2- Sadece emekli üyeler mi geçiş yapabilecek?

Hayır, hem aktif üyeler hem de emeklilik planına göre kendilerine maaş ya da gelir bağlanmış olan üyeler -ki, bu kişilere pasif üye deniyor- geçiş yapabilecek.

3- Tüm birikimleri aktarma zorunluluğu var mı?

İsteyen tüm birikimlerini aktarabilir. İsteyen dernek, vakıf ya da sandığın emekliliğe yönelik taahhütlerinden bir kısmını aktarabilir.

4- Vakıf, sandıkların sundukları sağlık hizmetleri ne olacak?

Sadece emekliliğe yönelik birikimler özel emekliliğe aktarılacak, çünkü özel emeklilik sistemi sağlık hizmetini kapsamıyor. İsteyen sağlık hizmetini sandıkta veya vakıfta bırakabilecek.

5- Geçiş sırasında süre hesabı nasıl yapılacak mı? Vakıfta geçen süre özel emeklilikten sayılacak mı?

Sandık, dernek üyeleri veya çalışanların BES’e aktarım yaptıkları süre BES’e giriş tarihi olarak kabul edilecek. Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre özel emeklilikte kazanılmış süre hesabı yapılacak ve bu süre, emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınacak.

6- Geçiş nasıl olacak?

Geçiş yapacak olan vakıf ya da sandık üyeleri; istediği ve seçtiği emeklilik şirketine başvuracak. Emeklilik şirketi kişiye talebine göre bir emeklilik planı teklifi sunacak ve gerekli bilgileri verecek. Kişi emeklilik şirketinin teklifini kabul etmesi halinde SEDKK tarafından belirlenen aktarım talep formunu imzalayarak; dernek, sandık ya da vakfa gönderecek ve aktarımın yapılmasını isteyecek. Özel emekliliğe aktarım tek seferde yapılacak. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek.

7- Geçiş sırasında üyelerden kesinti yapılacak mı?

Aktarımın yapıldığı BES şirketi aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapamayacak ve giriş aidatı almayacak.

8- İstendiği zaman özel emeklilikten çıkılabilecek mi?

BES’e ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren sakatlık ve ölüm dışında BES’ten 3 yıl içinde çıkılamayacak.

9- Özel emekliliğe geçenlere devlet katkı yapacak mı?

Geçiş yapanlara devlet yüzde 30 katkı yapacak. Ancak bu katkı sandık ya da vakıftaki geçmiş birikimleri üzerinden yapılmayacak. Geçiş yapıldığı tarihten itibaren devlet yüzde 30 katkı yapmaya başlayacak. Aktarım tutarına istinaden kazanılmış sürenin, üye veya çalışanın emeklilik taahhüt planında geçirdiği süreden az olması durumunda devlet katkısı ödenmeyecek. Eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde kişinin seçtiği emeklilik şirketine ödenerek bu süreler bireysel emeklilik sisteminde kazanılan süreye eklenecek. Bundan sonra devlet katkısı hak edilmiş olacak.

10- Geçiş için bir süre var mı?

Dernek, vakıf ve sandık üyeleri 2023 yılının sonuna kadar aktarım yapabilecekler.

11- Emeklilik hakkı elde etmiş olanlar nasıl geçiş yapacak?

Emeklilik hakkı elde etmiş aktif üyeler, 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıllık kazanılmış süreye denk gelecek tutarı aktarabilecek. Aktif üye veya çalışanlar birikim amaçlı bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapabileceği gibi emeklilik gelir planına aktarım yapmayı da tercih edebilecek. Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 4 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekiyor.

BES hesabı nedir?

Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES ne işe yarar?

Bireysel Emeklilik sistemi olan BES, şartlara uygun iş yerlerinde işçilere otomatik olarak yapılıyor. Tercihe göre sistemden çıkabilmek mümkün. Sistem, çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiriyor, birikime ek olarak devlet katkı payı bulunuyor. BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak.

BES'ten nasıl çıkılır?

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.

BES KATILIMCILARINA MAAŞ ÖDEMESİ

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni ekonomik modelde sigorta sektörünün kamuya, vatandaşa, sektöre ve kendisine katma ve yan değeriyle olumlu yönde etkisi olacağını belirten Benli, “Banka dışı finans alanının büyümesindeki lokomotif sektör sigorta sektörü. Burada artık bayrağı çok daha üstlere taşıyacak güce, donanıma ve kamu desteğine sahip. Bu çerçevede 2022, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları açısından şampiyon başlayıp şampiyon bitireceğimiz rakipsiz bir yer” diye konuştu. Benli, sektörün 2023 itibariyle emeklilik hakkı elde eden katılımcıların sistemden ayrılmalarını önlemek ve birikimli hayat sigortalarıyla, bireysel emeklilikle bağlantılı hale getirecek ürünlerle onların çalışmadıkları dönemlerde ikinci bir emekli maaşı almalarını sağlayacak çözümler üretmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Mevzuat anlamında beklediklerimiz ve kamudan taleplerimiz var. İlgili bakanlığımız ve SEDDK bu konuda, her konuda olduğu gibi, ‘siz yeter ki hedeflere ulaşın biz ne yapılması gerekiyorsa yapacağız’, sözünü verdi. BES’ten SGK gibi maaş alacak döneme geçişin ilk adımı 2022’de atılacak.”