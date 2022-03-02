16 bin TL karşılıksız devlet desteği! Paralar banka hesaplarına yatırılıyor, 30 gün içerisinde...

Gençlere güzel haber! Devlet desteğinden yararlanmak isteyenler başvuruda bulunabiliyor. Ödemeler karşılıksız olarak yapılıyor. 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devletten maddi destek geliyor. 'Çeyiz hesabı' ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katına çıkabiliyor. Bunun için evlenecek çiftin uyması gereken bazı kriterler bulunuyor. Kriterlere uyan çiftler, toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş çeyiz hesabı ile ilgili merak edilen detayları bugünkü köşesine taşıdı. İşte Karakaş'ın yazısı...

Pandemi, döviz kuru, enflasyon ve dünyadaki diğer gelişmelere bağlı olarak gençlerin evliliği gittikçe zorlaşmaktadır. Bu faktörlerin de etkisiyle artan maliyetlerle birlikte evlilik maliyetleri de gittikçe katlanmaktadır.

Diğer yandan evlilik ve dolayısıyla ailenin kurulması ve devamı sağlıklı bir toplum için hayati öneme sahip bulunmaktadır. Buradan hareketle ülkemizde devlet evliliği teşvik etmek için birtakım desteklemelere ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Ancak bu düzenlemeden toplumun çoğunluğu özellikle de gençler haberdar değil. Oysaki devlet uzun süreden beri sadece evlenecek olanlara mahsus çeyiz parası katkısında bulunmaktadır.

Bu destek için evlilik öncesinde mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap açılarak öngörülen şartların yerine getirilmesi ile devletten alınabilmektedir.

Açılacak çeyiz hesabıyla en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlilik yapılması hâlinde toplam birikimlerin %25’i kadar devlet katkısı elde etmenin yanı sıra ayrıca bu birikimlerden kâr payı getirisi de elde etmek mümkün bulunmaktadır.

ÇEYİZ HESABI ŞARTLARI NELER?

Bütün Türk vatandaşları bankalarda çeyiz hesabı açarak bahse konu katkıdan belirli şartlarla faydalanabilmektedir. Bunun için katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına öngörülen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir.

Bu tutar 42.425,20 Türk lirasını geçememektedir. Çeyiz hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir. Katılımcının aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı bulunamaz. Sadece bir hesap açması gerekmektedir.

18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilecektir.

Çeyiz hesabı, katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilmektedir. Hesabın taşınmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz bir şekilde hesabın taşındığı bankaya iletilmesi ile bu işlemlerden doğacak her türlü hak kaybı ve zararın karşılanmasından hesabın hâlihazırda bulunduğu banka sorumludur.

Hesabın taşınması sebebiyle katılımcıların hesap getirilerinden kesinti yapılamaz ve ücret, komisyon ve benzeri çeşitli adlar altında tahsilat yapılamaz.

ÖDEME PLANI

Çeyiz hesabına ilişkin ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılmalıdır. 2022 yılı için geçerli olan düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 282,83 Türk lirası, üst sınır 2.828,34 Türk lirasıdır.

Ödemelerin 3 aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların 3 katı geçerlidir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

Katılımcılar ilgili ay veya 3 aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya 3 aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.

2022 DEVLET ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Katılımcının devlet katkısına hak kazanması için; Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması ile yukarıda açıkladığımız şekilde hesabını işletmesi gerekmektedir.

Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Buna göre düzenli ödeme süresi;

36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %20'sidir; ancak ödenecek tutar 11.840,63 Türk lirasını geçmemektedir.

48 ile 59 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %22'sidir; ancak ödenecek tutar 13.662,26 Türk lirasını geçmemektedir.

60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının %25'idir; ancak ödenecek tutar 16.394,72 Türk lirasını geçmemektedir.

Evlenmek isteyen gençler bu hesabı ayrı ayrı açarak toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

DEVLET KATKISININ ÖDEMESİ

Devlet katkısı, hak sahibine çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenmektedir.

Katılımcı, evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat etmesi gerekmektedir.

Banka ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste hâlinde Bakanlığa iletir. Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve devlet katkısının çeyiz hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.

Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için devlet katkısı ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba devlet katkısı ödenir.