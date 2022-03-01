Emlak vergisi ödeme tarihleri! Emlak vergisi nasıl ödenir ve ne zaman kadar ödenebilecek?

Emlak vergisi ödemeleri bugün başladı. 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

Emlak vergisi iki taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisinin ilk taksiti ödeme tarihi 1 Mart tarihinde başladı. Emlak vergisinin ilk taksiti 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi belediyelere gidilerek ödeniyor. Diğer taraftan belediyelerin ilgili hesabına EFT yoluyla ödenebiliyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi GİB'e ait İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, kredi kartları, banka kartları veya banka hesaplarından, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinde ödenebiliyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarından "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İKİNCİ TAKSİT TEMMUZDA ÖDENECEK

2021 yılı kazançlarına ilişkin 1-31 Mart döneminde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

GİB, 2021'de elde edilen gelirin beyanına ilişkin vergiye gönüllü uyumlarını artırmak, mükellefleri bilgilendirmek ve yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını beyan dönemi süresince yürütecek.

Mükellefler, yıllık beyannamelerini doldururken ihtiyaç duydukları açıklama ve örnekler için her gelir unsuruna yönelik GİB'in hazırladığı rehber ve broşürlere "www.gib.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​