Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Benzin, Motorin, LPG...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş motorinin ise 96 kuruş indirim yapılmıştı, İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 16,78 liradan 16,55 liraya, Ankara'da 16,88 liradan 16,65 liraya, İzmir'de ise 16,90 liradan 16,67 liraya gerilemişti. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 16,99 liradan 16,03 liraya, Ankara'da 17,10 liradan 16,14 liraya ve İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya gerilemişti.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.