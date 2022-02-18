Kripto paralarda deprem! Büyük kayıp başladı, sert hareket sonrası Bitcoin, Ethereum ve...

Kripto paralarda son dakika gelişmesi! Piyasada deprem etkisi yarattı. Büyük kayıp başladı. Kripto para piyasası Ukrayna krizini fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında gerçekleşen çatışma jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesine neden oldu.

Çıkan çatışma sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı beklentileri kuvvetlenirken konuyla ilgili NATO’dan kritik bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı için bahane aradığını belirterek, Rusya’yı askerlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.

KRİPTO PARA PİYASASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasası geçtiğimiz gün resmen kırmızıya büründü. Jeopolitik risklerin körüklenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, bu durum kripto paralarda büyük kayıplara neden oldu.

Bitcoin geçtiğimiz güne 43 bin 800 dolar seviyesinden başladı. 44 bin doların üzerine çıkarak gün içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, gelen yoğun satış baskısının etkisiyle 40 bin 73 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle Bitcoin’de kayıp yüzde 7’nin üzerine çıktı.

40 BİN DOLAR DESTEĞİ KRİTİK

Bitcoin son günlerde yükseliş trendine girerek 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmış fakat burada tutunamamıştı. Genel olarak 42 bin dolar ile 44 bin dolar bandı arasında yatay seyreden Bitcoin, Ukrayna geriliminin fiyatlanmasıyla birlikte 40 bin dolar kritik destek seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi.

Analistler Bitcoin için 40 bin dolar seviyesini önemli destek noktası olarak açıklarken, buranın altında gerçekleşebilecek olası bir günlük kapanış fiyatın daha da aşağı çekilmesine yol açabilir.

ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum, geçtiğimiz gün yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. 3 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Ethereum bu gelişmeyle birlikte 2 bin 851 dolara kadar geri çekildi.

KRİPTO PARALAR TOPARLANMA ÇABASINDA

Öte yandan ABD ile Rusya dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştireceği haberi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu gelişmeyle birlikte dip seviyeleri gören kripto paralarda hafif toparlanma eğilimi görülüyor.

Bitcoin bugün 40 bin 800 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışırken, Ethereum, 2 bin 900 dolar civarında seyrediyor.

Geçtiğimiz gün gelen satışın etkisiyle 1.79 trilyon doların altına sarkan kripto paraların toplam sermaye değeri bugün hafif toparlanma kaydederek 1.83 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.