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    EkonomiBankada parası olanlar dikkat! Faiz getirisi yüksek! Dolar, euro, sterlin...
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    Bankada parası olanlar dikkat! Faiz getirisi yüksek! Dolar, euro, sterlin...

    Bankada parası olanlar dikkat. Dolar, euro ve sterline yüksek faiz. VakıfBank, ‘YUVAM Hesabı’ devreye aldı. Yurt dışında yaşayan ve birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyenlere yönelik YUVAM Hesabı, birikimleri olası kur değişikliklerinden korurken ilave getiri imkanı da sunuyor. Yurt dışında yaşayan, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Mavi Kartlı müşterilerin, yurt dışı bankalardaki hesaplarından VakıfBank’a transfer edeceği dolar, Euro ve sterlin para birimlerindeki tasarruflar, Merkez Bankası’nın özel dönüşüm kuru ile TL’ye dönüştürülecek. Dövizden dönüşümlü kur korumalı hesaplarda olduğu gibi YUVAM Hesabı sahipleri de kur korumasının yanı sıra hesabın vadesine göre değişen oranlarda Merkez Bankası ilave getirisinden yararlanabilecek. Hesabın vade sonu tarihinde, hesabın faiz getirisi ile kur farkı getirisi ve Merkez Bankası ilave getiri tutarı toplamı kıyaslanacak ve büyük olan miktar hesaba yansıtılacak. YUVAM Hesabı’nda stopaj oranı sıfır olacak.

    18.02.2022 - 11:08 |
    Bankada parası olanlar dikkat! Faiz getirisi yüksek! Dolar, euro, sterlin...

    VakıfBank, “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi” uygulaması kapsamında YUVAM Hesabı’nı hayata geçirdi.

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni hesaba ilişkin değerlendirmesinde, “Sürdürülebilir bankacılık yaklaşımımız gereği kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütme hedefiyle hareket eden bir banka olarak, Türk Lirası’nın değer kazanımını desteklemek üzere ekonomi yönetimimiz tarafından geliştirilen uygulamaları hızla hayata geçirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda önce Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı hemen ardından da Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı ilk devreye alan bankalar arasında yer aldık. Şimdi ise YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. YUVAM Hesabı açmak isteyen müşterilerimiz, şubelerimizin yanı sıra VakıfBank Mobil ve internet bankacılığından da işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte Türk Lirası’na güvenen vatandaşlarımız için biz de üzerimize düşeni yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

    YUVAM Hesabı ile birikimler büyümeye devam edecek

    Yurt dışında yaşayan, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Mavi Kartlı müşterilerin, yurt dışı bankalardaki hesaplarından VakıfBank’a transfer edeceği dolar, Euro ve sterlin para birimlerindeki tasarruflar, Merkez Bankası’nın özel dönüşüm kuru ile TL’ye dönüştürülecek.

    Dövizden dönüşümlü kur korumalı hesaplarda olduğu gibi YUVAM Hesabı sahipleri de kur korumasının yanı sıra hesabın vadesine göre değişen oranlarda Merkez Bankası ilave getirisinden yararlanabilecek. Hesabın vade sonu tarihinde, hesabın faiz getirisi ile kur farkı getirisi ve Merkez Bankası ilave getiri tutarı toplamı kıyaslanacak ve büyük olan miktar hesaba yansıtılacak. YUVAM Hesabı’nda stopaj oranı sıfır olacak.

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