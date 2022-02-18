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    EkonomiDolar, euro, sterlin ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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    Dolar, euro, sterlin ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Dolar, euro, sterlin ile ilgili son dakika kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi. Resm Gazete'de yayımlanan karara göre; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

    18.02.2022 - 09:09 |
    Dolar, euro, sterlin ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

    Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

    Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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