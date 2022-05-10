Kripto paralar resmen çöküyor! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına yükseltmesi, hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın halen yumuşak bir inişin mümkün olduğu belirtmesi ve haziran ayı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırması kripto paralara kısa bir nefes aldırmıştı.

Ancak, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden ABD borsalarındaki geniş Hisse senedi satışları başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralarda sert düşüşlere yol açtı. Öyle ki, 5 Mayıs Perşembe günü 39 bin 690 Dolar seviyelerinden işlem görerek 40 bin dolara dayanan Bitcoin, bu tarihten itibaren sert bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Yaşanan bu düşüş, Dow Jones Endüstri Endeksi’nin Perşembe günü 1.000 puandan fazla kaybetmesinden ve Nasdaq’ın 2020’den bu yana en kötü tek günlük düşüşü işaret eden yüzde 5 düşmesinden hemen sonra geldi.

YÜZDE 17 KAYIP

Buna göre, lider Kripto Para birimi Bitcoin, 5 Mayıs Perşembe gününden, 9 Mayıs Pazartesi (dün) gününe kadar, son 5 günde yüzde 17.07 değer kaybederek 32 bin 890 seviyelerine kadar düştü. Bitcoin’den sonra diğer bir güçlü kripto para birimi olan Ethereum da son 5 günde yüzde 18.76 düşerek 2 bin 388 dolara geriledi. Haftanın ilk gününde ise kayıplar yüzde 5’i buldu. Bitcoin pazartesi günü (dün) yüzde 3’ün üzerinde düşerken, Ethereum’daki düşüş yüzde 5’i aştı. Diğer bilinen kripto para birimlerinde de kayıplar yaşandı. Örneğin, Solana yüzde 4 oranında düşüşle 74 dolar seviyesinden işlem görürken, Ripple yüzde 1 oranında düşüşle 0.56 dolardan alıcı bulmaya başladı.

30 BİN DOLARIN ALTINI GÖREBİLİR

Uzmanlar, sıkılaşan para politikaları ve azalan likidite yatırımcılarının etkisiyle küresel piyasalarda spekülatif varlıklardan uzaklaşıldığının altını çizdi. Bloomberg HT’de yer alana habere göre, algoritma tabanlı kripto yatırım platformu Mudrex CEO’su Edul Patel, artan faiz oranları bireysel ve kurumsal yatırımcıların kriptolara yatırım yapmadan önce ikinci kez düşünmesine neden olduğunu vurguladı. Patel, Bitcoin’in 30 bin dolar seviyesini test edebileceğini belirterek, “Aşağı yönlü trend muhtemelen önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA 'BOĞA TUZAĞI'NA NEDEN OLDU

Rusya'ya gelen yaptırımların dünyada Bitcoin'in ödeme aracı olarak öne çıkabileceği hikayesi kısa sürdü. Bu durum ayı piyasasında yer alan Bitcoin ve kripto paralarda 'Boğa piyasası geldi' algısı yaratarak kısa süreli bir ralliye neden oldu. 'Boğa piyasası geldi' beklentileri ile kredili ve kaldıraçlı işlem yapanlar büyük zarara uğradı.

UZMANLAR RUSYA SPEKÜLASYONU İÇİN UYARMIŞTI

Uzmanlar ise Rusya spekülasyonu sonrası hızlı hareketler sergileyen kripto para ve Bitcoin konusunda yatırımcılara temkinli olunması uyarısında bulunmuş, bu dönemde büyük zararlar görülmemesi için kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizmişti.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasaları gerilemeye devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 8.6 değer kaybetti ve 1.5 trilyon doların altına indi.

Saat 08.00 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 7.6 oldu. BTC'nin fiyatı 31 bin 134 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin gece saatlerinde 29 bin dolar seviyesine kadar gerilese de 31 bin dolar seviyesine çıkmayı başardı. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 20'ye yanaştı.

Bitcoin son olarak 20-21 Temmuz tarihlerinde 29 bin dolarları görmüştü. Yani Bitcoin neredeyse son bir yılın en düşük seviyelerinde geziniyor.

Ethereum'daki kayıp ise son 24 saatte BTC'ye göre daha az oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 5.2 düşerek 2 bin 338 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin'deki değer kaybı yüzde 10'u geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 10.3 düşerek 51 cente indi.

DOGE ise yüzde 10.8 değer kaybetti ve 11 centin altını gördü.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin'in düşüşündeki temel etken.

Fed'in geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artırımı düşüşü başlatmıştı.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.