Memur ve emekliye zam üstüne zam! Maaşlar artıyor! Oran verildi tek tek hesaplandı! En düşüğü 8 bin 872 lira...

Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden yüzde 30'un üzerine yükseldi. Açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Milyonlar, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak' sorularına cevap arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık, hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Temmuz zammı netleşecek. Memur enflasyon farkı ve emekli maaşları için zam oranı direkt olarak 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacakken, geçtiğimiz dönem Meclis'ten geçen sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek.

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği gerçekleşen 4 aylık ve beklenen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre soruların cevapları:

Emekli ve memur Temmuz zammı

4 aylık ve 6 aylık rakamlarla memur enflasyon farkı

Meslek meslek memur maaşları

En düşük emekli ve memur maaşları

Ek zam gelecek mi?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Türkiye milyonlar SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon endeksli yapılan emekli ve memur zammı sayesinde, hiç kimseye enflasyonun altında maaş zammı verilmiyor.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİREKT BELİRLEYİCİ ETMEN

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl direkt 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış yaşarken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez enflasyon farkı toplu sözleşme zammı alıyor.

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

TÜİK DUYURDU: 4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığını açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ HESAPLAR

Yılda iki kez yapılan Ocak ve Temmuz maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Bu rakam 4 aylık rakamlara göre şimdilik yüzde 31,71 olarak dikkat çekti.

Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları da ilave edilecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 maaş zammı kesinleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI NE OLDU?

Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyon rakamlarına göre 4 aylık maaş hesapları ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı (31,71-7,5) yüzde 24,21 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE MEMUR ZAMMI: YÜZDE 31,21

Bu rakama yüzde 7 toplu sözleşme zammı eklenince, memur zam oranı 4 aylık rakamlara göre; şimdiden yüzde 31,21 olarak dikkat çekti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında olduğu gibi bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek.

Merkez Bankası'nın son yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 2,86 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,25 olarak dikkat çekti.

6 AYLIK BEKLENEN RAKAMLARA GÖRE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI: YÜZDE 38,5

Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse; TÜFE endeksi 951,60'a, 6 aylık enflasyon ise yüzde 38,5'e yükselecek.

Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN HESAPLANAN TEMMUZ ZAM ORANI YÜZDE 38

Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bunun üzerinde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon rakamı ve Temmuz 2022'de uygulanacak yüzde 7 toplu sözleşme zammı dikkate alındığında memur zammı Temmuz ayında yüzde 38 olacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR KADAR KAÇ TL OLACAK?

Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Bu rakamı beklenen rakamlara göre yüzde 38,5 olarak hesapladık.

Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı ise yüzde 38 (38,5-7,5+7) olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yukarıdaki hesaplamaya göre eğer beklentilere göre 38,5'luk 6 aylık enflasyon gerçekleşirse;

En düşük maaş memurlarda 6429 TL'den 8872 TL'ye

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 TL'den 5918 TL'ye,

Esnafta 2948 TL'den 4083 TL'ye,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3292 TL'den 4559 TL'ye çıkacak.

TEMMUZ 2022 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların maaşları 4 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan yüzde 31,21 ve Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 38, 6 aylık beklenen enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranına göre şöyle gerçekleşecek:

UNVAN - OCAK 2022 MAAŞLARI (TL) - 4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE (TL) - 6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE (TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 27987 - 29435

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 14680 - 15439

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 8993 - 9459

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11373 - 11962

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 25599 - 26924

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 14646 - 15404

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 12735 - 13394

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17467 - 18371

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 10957 - 11524

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15010 - 15787

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9358 - 9842

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24102 - 25349

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14182 - 14916

VAİZ 1/4 - 9003 - 11813 - 12424

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14347 - 15089

* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

Bunun yayında Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi sosyal refah düzenleme ile yeni maaşlar için ek zamlar gündeme gelecek. Bu zamma refah düzenlemesinden gelen ek zam eklenince maaşlar bu oran nispetinde yine artacak.

OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALMIŞTI

Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 38 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 40,5 olarak gerçekleşecek. (Mete Dirice-Sabah)