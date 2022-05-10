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    Çalışan HaklarıKıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok
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    Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

    Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı aynı iş yerinde bir yıl ya da daha uzun süreli olarak çalışanların işten çıkartılması durumunda tanınan bir hak. Ancak bazı durumlarda işten çıkarılmadan da kıdem hakkı doğuyor. 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor.

    10.05.2022 - 07:48 |
    Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

    İşyerinde en az bir yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkarılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor. Eylül 1999'dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla sağlanan emeklilik, işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi. 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik için yaş hariç, prim günü şartlarını sağlaması halinde "kıdem tazminatına esas yazı" düzenlenebileceğini bildirdi.

    Eylül 1999 öncesi işe girenler için emeklilikte kademeli geçişle beraber yaş bekleyenlerin de kıdem tazminatı almaları sağlandı. Kendi isteği ile işi bırakanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdiğinde kıdemini alabiliyor. Kendi isteğiyle ayrılanlar da iki yolla kıdeme hak kazanıyor. Çalışan ücreti vaktinde ya da eksik yatırıldığında haklı fesih yaparak kıdemini talep edebiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi durumunda da kıdem hakkı doğuyor.

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