Kredi çeken milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı! İnceleme başlatıldı

Yılbaşından bu yana TL ticari krediler 407 milyar TL arttı. 14 Ocak'ta 1 trilyon 856 milyar TL olan ticari krediler 15 Nisan haftasında 2 trilyon 253 milyara çıktı. Aynı dönemde döviz kredisindeki düşüş de dikkat çekti.

Sabah'tan Dilek Göngör'ün yazısına göre; döviz kredileri 157.7 milyar dolardan 153.4 milyar dolara geriledi. Döviz kredilerinde 4.3 milyar dolara yakın azalma oldu. Döviz kredileri azalırken döviz hesaplarında da 18 Şubat'tan itibaren artış yaşandı. 18 Şubat haftasında döviz hesapları 74.3 milyar dolar iken, 15 Nisan haftasında 77 milyar dolara çıktı.

TİCARİ KREDİ ARTTI DÖVİZ KREDİSİ AZALDI





MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI

Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında bu konuda uyarılarda bulunmuştu. Mart toplantısına ilişkin özetlerde uzun vadeli Türk Lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağına vurgu yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı metninde ise "Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verilmişti. BDDK da daha önce Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesi için bankalara 'gerekli incelemeyi yapın' uyarısında bulunmuştu.