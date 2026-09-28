Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

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İL İL HAVA DURUMU



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

