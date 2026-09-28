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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

28.09.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Meteoroloji’den yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede yağış beklenirken, bazı bölgelerde sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 28 Eylül 2026 il il hava durumu raporu...

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1Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

4Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

6Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın: Yağış bu illeri vuracak

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

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